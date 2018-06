Man klaagt kapper aan vanwege kapsel

Een bezoek aan de kapper is normaal een fijne, rustgevende gebeurtenis. Maar niet wanneer je er naderhand uitziet als een volslagen idioot.Natuurlijk is een slecht kapsel niet het einde van de wereld, maar het kan wel je dag verpesten en je een vreselijk gevoel geven. Aiden Bowness is één van de mensen die dit overkwam. Hij wilde een nieuw kapsel, zodat hij er goed uit zou zien tijdens een familiefeest, maar beweert nu dat hij hetzelfde kapsel heeft als Lloyd Christmas van Dumb and Dumber. Niet echt een ideale look voor een feestje, vandaar dat hij nu zinspeelt op een aanklacht.De gebruikelijke kappers van Aiden waren gesloten, dus besloot hij naar een andere kapper te gaan. Hij nam een foto mee van het resultaat dat hij hoopte te krijgen. Toen het echter tijd was knipper te betalen, vertelde Aiden de kapster dat dit niet het kapsel was waar hij op hoopte. De eigenaar van de salon ontkent absoluut dat haar medewerkers Aiden zo hebben laten zitten en zegt dat hij het zelf gedaan moet hebben nadat hij is weggegaan.Flamecia: “Ik heb hem verbannen omdat hij valse beschuldigingen heeft geuit op Facebook naar onze kapsalon. Als het ons probleem was geweest, had ik hem gevraagd terug te komen en hem een gratis kapsel aangeboden, maar de jongen is hier niet met dat kapsel weggegaan dus of hij heeft het zelf zo geknipt of iemand anders het zo laten knippen, ik weet het niet.” Hoe de jongen nou écht aan het Dumb and Dumber kapsel gekomen is blijft een raadsel.