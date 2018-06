Lift stort zes verdiepingen naar beneden

Een man is woensdag om het leven gekomen in Maastricht doordat hij met een lift zes verdiepingen naar beneden stortte.



Reanimatie mocht volgens de brandweer niet meer baten. Het voorval gebeurde rond 17.00 uur tijdens werkzaamheden in het voormalig voormalig Sphinx-gebouw aan de Boschstraat, een rijksmonument.



De Inspectie SZW, voorheen bekend als de arbeidsinspectie, stelt een onderzoek in naar het incident. Het is nog niet duidelijk wie de ongelukkige man is. Wel is bekend dat hij in het gebouw aan het werk was.

