Appende vrouw rijdt tegen motoragent op

Je mobieltje achter het stuur gebruiken is streng verboden, maar het blijft toch nog altijd een zeer verslavende bezigheid. Zo ook bij een vrouw in Tilburg. Die was zelfs zo met haar telefoon bezig dat ze tegen een motoragent aanreed.Toen de agent zag dat de vrouw met haar telefoon in de weer was, besloot hij haar een bekeuring te geven. Hij gaf haar een stopteken, en het leek erop dat ze daarop reageerde. Dat bleek vervolgens toch niet het geval. Toen de agent van zijn motor stapte, reed zij achteruit om haar reis te vervolgen en klapte vol tegen de motor aan.De agent kon net op tijd wegspringen, en hield geen verwondingen over aan de actie van de vrouw. Die was er natuurlijk wel gloeiend bij en wacht nu een fikse boete.