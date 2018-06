'Dode' Japanner duikt jaar na zijn crematie plots weer levend op

Een Japanse vrouw keek raar op toen haar man, een jaar na zijn crematie, plotseling levend opdook. De autoriteiten gaven vorig jaar een lichaam vrij dat van haar vermiste echtgenoot zou zijn.



Het betreffende lichaam was in juni vorig jaar aangetroffen in een rivier in het oosten van Tokio. De politie heeft toegegeven dat het gaat om de stoffelijke resten van een andere man die op ongeveer hetzelfde moment als vermist was opgegeven. Lichamen die niet gelinkt worden aan een misdaad gaan in Japan zonder verdere tests naar de familie.



Hij had ongeveer dezelfde lengte en leeftijd als de verdwenen echtgenoot van de vrouw. Zijn vrouw en twee familieleden meenden ook het lichaam te herkennen. De 'dode' echtgenoot dook vorige maand echter levend op. Daarop informeerde zijn vrouw de politie over de blunder.



Het teruggegeven lichaam is inmiddels al gecremeerd. De politie betreurt de fout en zegt maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. De resten van de andere man worden alsnog aan de juiste familie gegeven. Het is onduidelijk waar de vermiste man het afgelopen jaar heeft doorgebracht.

16-06-2018 12:10:04 venzje









Uit het stof herrezen.

16-06-2018 12:12:58 Mamsie









Quote:

Het is onduidelijk waar de vermiste man het afgelopen jaar heeft doorgebracht.



Ja, die heeft wél wat uit te leggen! Ja, die heeft wél wat uit te leggen!

16-06-2018 13:30:30 botte bijl









die arme vrouw is mogelijk net weer een beetje op gang en dan gebeurt dat....

16-06-2018 14:08:18 Lennox









@botte_bijl: En die arme andere familie, die een jaar lang voor niets in onzekerheid zat, omdat ze waarschijnlijk dachten dat hun vermiste familielid mogelijk nog leefde. En die nu een pot met as krijgen en de mededeling dat dat hem dan waarschijnlijk wel zal zijn. Zonder dat ze dat ooit nog met zekerheid zullen weten.

16-06-2018 14:14:08 botte bijl









@Lennox :

die inderdaad ook....

allemaal omdat de politie de boel niet goed uitzocht die inderdaad ook....allemaal omdat de politie de boel niet goed uitzocht

16-06-2018 14:28:29 Lennox









. Al maak ik uit het artikel wel op dat de eerste familie het lichaam geïdentificeerd had en het meende te herkennen. Ik kan me voorstellen dat als het niet om een misdrijf gaat (en mensen daar minder goed geregistreerd staan) dat de politie dat dan voor waar aanneemt. @botte_bijl: Tja. Al maak ik uit het artikel wel op dat de eerste familie het lichaam geïdentificeerd had en het meende te herkennen. Ik kan me voorstellen dat als het niet om een misdrijf gaat (en mensen daar minder goed geregistreerd staan) dat de politie dat dan voor waar aanneemt.

16-06-2018 14:58:31 omabep









@Lennox :

@botte_bijl: Tja . Al maak ik uit het artikel wel op dat de eerste familie het lichaam geïdentificeerd had en het meende te herkennen. Quote@botte_bijl: Tja. Al maak ik uit het artikel wel op dat de eerste familie het lichaam geïdentificeerd had en het meende te herkennen. Ze lijken daar ook allemaal op elkaar hè.

16-06-2018 15:09:45 SamuiAxe













Ik heb het hier zelf ervaren; in het begin kon ik ze amper uit elkaar houden, nu is het net zo makkelijk als blanken uit elkaar houden, kwestie van leren @omabep : Wist je dat wij blanken voor Aziaten eveneens verrassend veel op elkaar lijken?Ik heb het hier zelf ervaren; in het begin kon ik ze amper uit elkaar houden, nu is het net zo makkelijk als blanken uit elkaar houden, kwestie van leren

16-06-2018 15:19:06 omabep









@SamuiAxe : O, dat zal best en natuurlijk hou ik ze wel uit elkaar, ik vond het gewoon leuk om te schrijven omdat ze zelf dachten dat het die man was.

16-06-2018 15:42:57 Lennox









. En waarschijnlijk vooral als ze al een tijdje dood zijn .



: Toch lijkt mij dat wij meer variatie hebben, al is het maar in kleur. 99% van de Japanners zal van nature steil zwart haar en donkere (spleet)ogen hebben terwijl dat bij de Nederlanders echt alle kanten op kan gaan . @omabep : Ja. En waarschijnlijk vooral als ze al een tijdje dood zijn @SamuiAxe : Toch lijkt mij dat wij meer variatie hebben, al is het maar in kleur. 99% van de Japanners zal van nature steil zwart haar en donkere (spleet)ogen hebben terwijl dat bij de Nederlanders echt alle kanten op kan gaan

