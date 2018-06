Filmpje downloaden op veerboot blijkt kostbare grap

Even een filmpje binnentrekken aan boord van een veerboot: een Duits gezin keek raar op toen na een tijdje de rekening van de telecomprovider binnenkwam. Of ze maar even 12.000 euro wilden ophoesten.



De kosten waren gemaakt aan boord van een schip van rederij Color Line, dat een verbinding onderhoudt tussen het Duitse Kiel en de Noorse hoofdstad Oslo. De zoon van het gezin bleek 470 MB aan filmpjes te hebben gedownload.



Daarbij heeft hij waarschijnlijk zonder het te beseffen gebruikgemaakt van een speciale satellietverbinding voor de scheepvaart, Telenor Maritime. De rederij waarschuwt passagiers altijd tegen de hoge kosten van het netwerk. Aan boord is tegen betaling ook gewoon wifi beschikbaar.



De telecomprovider verlaagde de rekening tot 5000 euro, maar ook dat is het Duitse gezin te veel. Het heeft een advocaat ingeschakeld om het bedrag nog verder omlaag te krijgen.

Reacties

16-06-2018 12:45:55 Emmo

Aan boord heb ik ook een satellietverbinding. Eerste 500 Mb vrij, en dan kost het US$10 voor elke volgende 500 Mb. En dat zou kostprijs zijn.

In dat licht bezien is €12000 voor 470 Mb inderdaad ietwat overtrokken.

16-06-2018 13:28:31 botte bijl

het internet aan boord van de Color Line staat er gekleurd op

