Koppel wil geld van cruise terug omdat buren te luid snurken

De meeste mensen gaan op vakantie om helemaal tot rust te komen. Voor een Australische man liep zijn cruise helemaal anders af. Hij eist dat zijn reis helemaal wordt terugbetaald, omdat “de buren te luid snurkten”.



Brendan Ritson en zijn partner gingen op elfdaagse cruise van Sydney naar Fiji. Het koppel wil nu hun geld terug, omdat ze “zich niet hebben geamuseerd”, klinkt het in The Sydney Morning Herald.



Op de eerste avond van hun vakantie begon de miserie al voor het koppel. Het dak van hun kajuit lekte. Ze kregen daarom een upgrade naar een grotere en duurdere kamer met zicht op zee. Enkele dagen later kregen ze nieuwe buren en daar was Ritson niet mee opgezet. De buren, een moeder en dochter, waren namelijk zeer luidruchtig. “Ze snurkten, spraken luid, maakten ruzie en gebruikten aanstootgevende taal”, klinkt het in de rechtbank.



Na meerdere klachten van de Australische passagier bood de crew van het schip hem een andere kamer aan, gelijkwaardig aan zijn eerste. Ritson had geen interesse in een ‘downgrade’ en weigerde meermaals het aanbod.



Nu eist Ritson zo’n 3.270 dollar (2.785 euro) schadevergoeding van het cruisebedrijf. De rechter begrijpt dat de lawaaioverlast van de buren storend was voor het koppel. “Maar als Ritson gewoon naar de aangeboden kajuit verhuisd was, was het probleem meteen opgelost”, vindt hij.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: