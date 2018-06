Hondenkeurmeester laat eigen honden achter in hete auto

Een hondenkeurmeester aanwezig bij een evenement van de Duitse Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V. (PSK) heeft zijn eigen honden achtergelaten in een snikhete auto. Een van de drie dieren overleefde dat niet. De keurmeester kan op zoek naar een andere bezigheid.

De Skyeterrier was al overleden toen de honden gevonden werden. Over de conditie van de andere honden is niet meer bekend dan dat er ook twee dierenartsen ter plaatse waren die voor de oververhitte dieren konden zorgen. De honden waren nog maar net in leven, want als ze 5 minuten later gevonden waren was het te laat geweest.



De organiserende Pinscher-Schnauzer-Klub heeft zich direct uitgesproken tegen de handelswijze van de keurmeester, want iedereen weet tenslotte dat je nooit een hond, baby of ander dier in de auto achterlaat, want als de temperatuur daarin oploopt is het al snel einde oefening.



Er wordt nog onderzocht waarom de keurmeester zo gehandeld heeft, maar er is inmiddels een formele klacht neergelegd bij de Duitse kennelclub (VDH), en de PSK heeft alle samenwerking met de keurmeester opgezegd.

Reacties

15-06-2018 18:46:31 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.700

OTindex: 1.257

Terecht dat ze die keurmeester niet meer moeten.

Zou gek zijn geweest als ze wel waren doorgegaan met hem.

15-06-2018 19:51:28 Lennie

Senior lid

WMRindex: 332

OTindex: 1

Snotverdomme, wéér zo'n l*l met vingers....Je zou toch verwachten dat zo'n man beter moet weten. Ik hoop dat hij van zijn leven niet meer bij honden in de buurt mag komen...

15-06-2018 21:40:12 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.014

OTindex: 7.327

Quote:

een hond, baby of ander dier

Is een baby een dier? Is een baby een dier?

