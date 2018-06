Honderden schapen springen de dood in

Ongeveer vijfhonderd schapen zijn in het uiterste zuidoosten van Turkije van een soort klif de dood ingesprongen. Turkse media meldden dat waarschijnlijk een dier van de klif sprong of viel en dat het door de hele kudde is gevolgd. De dieren maakten een val van zeker 20 meter in het rotsachtige landschap, ten zuiden van de provinciehoofdstad Van.



Het is niet duidelijk waarom het eerste dier de sprong maakte. Mogelijk poogde het over een afgrond heen te springen. Dorpelingen uit de omgeving hebben de plaatselijke autoriteiten om hulp gevraagd, omdat het plotselinge verlies van de kudde een grote klap voor de gemeenschap betekent.

Reacties

15-06-2018 17:16:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.111

OTindex: 64.973

Tja, als er één schaap over de dam is..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: