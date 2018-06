Vader regelt helikopter om dochter naar eindgala te brengen





"Het was echt heel gaaf", zeggen Chayenne en haar vriendin Ismay giebelend als ze geland zijn met de helikopter. "Je ziet gewoon alles. Heel Lelystad, maar dan in het klein."



De vader van Chayenne organiseerde alles voor zijn dochter en haar beste vriendin. "Het is allemaal limo, paarden en koetsen. En die dochter van mij is nogal veeleisend. Ze vroeg me een keer wat anders te regelen. Ik zei: ik kom met een verrassing."



De dames waren gisteravond de enigen die met een helikopter naar het eindgala van Scholengemeenschap Lelystad kwamen. Goedkoop was de hele onderneming niet, maar de vader heeft geen spijt. "Haar lachende gezicht is met geen goud te betalen", liet hij weten aan Omroep Flevoland.

Foto Chayenne Rebel uit Lelystad wilde liever niet met een oldtimer of een limousine naar het schoolbal, maar met iets bijzonders. Dat zei ze tegen haar vader; die vervolgens een helikopter regelde."Het was echt heel gaaf", zeggen Chayenne en haar vriendin Ismay giebelend als ze geland zijn met de helikopter. "Je ziet gewoon alles. Heel Lelystad, maar dan in het klein."De vader van Chayenne organiseerde alles voor zijn dochter en haar beste vriendin. "Het is allemaal limo, paarden en koetsen. En die dochter van mij is nogal veeleisend. Ze vroeg me een keer wat anders te regelen. Ik zei: ik kom met een verrassing."De dames waren gisteravond de enigen die met een helikopter naar het eindgala van Scholengemeenschap Lelystad kwamen. Goedkoop was de hele onderneming niet, maar de vader heeft geen spijt. "Haar lachende gezicht is met geen goud te betalen", liet hij weten aan Omroep Flevoland.

Reacties

15-06-2018 14:40:28 Porgy100

Junior lid

WMRindex: 14

OTindex: 6

Wnplts: Pineda de

Ze moesten haar maar op de fiets sturen, dat schijnt tegenwoordig ook heel apart te zijn Verwende kote, Een limousine is niet goed genoeg voor haarZe moesten haar maar op de fiets sturen, dat schijnt tegenwoordig ook heel apart te zijn

15-06-2018 15:32:25 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.993

OTindex: 1.333

Ach tuurlijk, want een limo, paarden en koetsen is zoooo ordi. Tja, hoe zou het komen dat je dochter zo een nare, veeleisende kutkoter geworden is?

15-06-2018 15:41:37 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.288

OTindex: 189

S Quote:

De dames waren gisteravond de enigen die met een helikopter naar het eindgala van Scholengemeenschap Lelystad kwamen .



Dat vind ik nou jammer. Had gehoopt dat er nog minimaal 3 andere waren Dat vind ik nou jammer. Had gehoopt dat er nog minimaal 3 andere waren

15-06-2018 15:48:03 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.431

OTindex: 683





Ach, Ik was vroeger weleens jaloers op mensen die in een mooie Ster rondreden, waar deden ze het van? Totdat ik zelf in betere doen kwam en uiteindelijk zelf een zeer jonge E420 Avantgarde, AMG getunede Ster rondreed.. Toen was het eigenlijk niet eens snobistisch, ik kon het mij veroorloven en wilde graag zo'n auto.



Als deze meid bepaalde wensen heeft waar papa redelijk gemakkelijk in kan voorzien én papa is dol op zijn meid, "Haar lachende gezicht is met geen goud te betalen", ach, dan gun je dat zo'n kind toch? Het is i.i.g. tamelijk uniek Ik heb 't donkerbruine vermoeden dat papa er warmpjes bijzit anders zou dochterlief echt niet (in onze ogen) zulke hoge eisen gesteld hebben en vader zou er dan eveneens niet het geld voor hebben (overgehad).Ach, Ik was vroeger weleens jaloers op mensen die in een mooie Ster rondreden, waar deden ze het van? Totdat ik zelf in betere doen kwam en uiteindelijk zelf een zeer jonge E420 Avantgarde, AMG getunede Ster rondreed.. Toen was het eigenlijk niet eens snobistisch, ik kon het mij veroorloven en wilde graag zo'n auto.Als deze meid bepaalde wensen heeft waar papa redelijk gemakkelijk in kan voorzien én papa is dol op zijn meid,, ach, dan gun je dat zo'n kind toch? Het is i.i.g. tamelijk uniek

15-06-2018 15:57:43 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.993

OTindex: 1.333

@SamuiAxe : Wel behoorlijk treurig als je veeleisende kind (wees er maar trots op) alleen nog maar kan lachen als er flink geld tegen aan gesmeten wordt.

15-06-2018 16:04:01 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.431

OTindex: 683





(Personal Note: Lennox, Ik heb vandaag Johanna ontmoet, we hebben gezellig samen geluncht. Leuke vrouw! )



.

Laatste edit 15-06-2018 16:13 @Lennox : Als het de ouders aan de bedelstaf zou brengen dan geef ik je 100% gelijk. Maar iets zegt mij dat het redelijk binnen het budget paste. En ach, je kind gelukkig zien is best wel wat waard, aangenomen nogmaals, dat het te doen is..(Personal Note: Lennox, Ik heb vandaag Johanna ontmoet, we hebben gezellig samen geluncht. Leuke vrouw!

15-06-2018 16:09:18 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.288

OTindex: 189

S



Zo zegt de vader helemaal niet dat het duur is, maar dat hij connecties heeft en het allemaal wel meevalt.



Bovendien is het de vader die paarden, koetsen en limo's zo standaard vindt, niet de dochter. Die vroeg alleen of hij iets kon regelen dat anders was. Op zich geen gekke vraag voor welke puber dan ook die naar een schoolbal gaat.



Je merkt gewoon dat die dochter ook weet dat het heel apart is. Voor haar is dit echt geen gebruikelijke actie of het zoveelste dat "het verwende nest" zou krijgen. Laatste edit 15-06-2018 16:10 @Lennox : Wat ben je maar zuur zeg. Als je even verder kijkt, hier bijvoorbeeld , dan zie je dat het totaal niet is zoals jij het zegt. Al moet ik wel zeggen dat dit artikel totaal uit verband is gerukt.Zo zegt de vader helemaal niet dat het duur is, maar dat hij connecties heeft en het allemaal wel meevalt.Bovendien is het de vader die paarden, koetsen en limo's zo standaard vindt, niet de dochter. Die vroeg alleen of hij iets kon regelen dat anders was. Op zich geen gekke vraag voor welke puber dan ook die naar een schoolbal gaat.Je merkt gewoon dat die dochter ook weet dat het heel apart is. Voor haar is dit echt geen gebruikelijke actie of het zoveelste dat "het verwende nest" zou krijgen.

15-06-2018 16:28:57 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.699

OTindex: 1.255

Met het schoolbal mag je van mij flink uitpakken.

Met mijn eindejaarsbal kwam ik gewoon zoals altijd met de bus.

En als er mensen waren die apart vervoerd werden dan heb ik dat gemist.

Maar ik denk dat het in mijn tijd niet gebruikelijk was.

15-06-2018 16:32:25 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.007

OTindex: 7.327

ik werd gebracht door mijn ouders met de auto. En zat met de terugweg kotsend op de achterbank in de auto bij mijn broer, die net zijn rijbewijs had. Dat is veel leuker, heb je later nog een mooi verhaal. Dit is toch veel te saai.ik werd gebracht door mijn ouders met de auto. En zat met de terugweg kotsend op de achterbank in de auto bij mijn broer, die net zijn rijbewijs had. Dat is veel leuker, heb je later nog een mooi verhaal.

15-06-2018 16:44:25 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.288

OTindex: 189

S



@GroteMop1983 : Toch is kotsend vanuit een helikopter op je school toch een nog mooier verhaal.

15-06-2018 16:47:36 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.993

OTindex: 1.333





: Het gaat er helemaal niet om of je het kunt betalen maar om de boodschap die je je kind meegeeft. Namelijk dat iets wat voor alle andere kinderen enorm bijzonder is (de luxe wagen) voor jouw kind niet goed genoeg is. Dat lijkt mij een verkeerd signaal, zéker als je zelf al vindt dat je dochter erg veeleisend is.



En ik hoorde het van Johanna ja . Ze zei precies hetzelfde, dat jullie een hartstikke gezellige lunch gehad hadden en heel wat afgekletst . Leuk!

@DrZiggy : Je doet of je deze mensen persoonlijk kent met je "het is totaal niet zoals jij zegt" en "het artikel is totaal uit zijn verband gerukt". Bullshit, want het artikel komt prima overeen met het filmpje! En in beiden wordt duidelijk aangegeven dat de dochter "behoorlijk veeleisend" is en "wel eens wat anders" wou dan een oldtimer of limo. Ik weet niet hoe jij bent opgegroeid maar ik zou het niet in mijn hoofd gehaald hebben om neer te kijken op een luxe wagen. @SamuiAxe : Het gaat er helemaal niet om of je het kunt betalen maar om de boodschap die je je kind meegeeft. Namelijk dat iets wat voor alle andere kinderen enorm bijzonder is (de luxe wagen) voor jouw kind niet goed genoeg is. Dat lijkt mij een verkeerd signaal, zéker als je zelf al vindt dat je dochter erg veeleisend is.En ik hoorde het van Johanna ja. Ze zei precies hetzelfde, dat jullie een hartstikke gezellige lunch gehad hadden en heel wat afgekletst. Leuk!

15-06-2018 16:56:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.111

OTindex: 64.973

@Porgy100 :

Mijn zus heeft dat haar zoon ooit cadeau gegeven, en de jongens hebben gestraald, ze vonden het een geweldige belevenis.



: waarom veeleisend? het is origineel en een leuke verrassing, want de dochter wist het niet eens.



: idd, gewoon een bijzondere gebeurtenis @SamuiAxe : "zo typisch Hollands weer hè: en wie mot dat betalen?" ff gegoocheld, en vanaf 95,- kun je de lucht in. Zo'n grote som geld is dat niet.Mijn zus heeft dat haar zoon ooit cadeau gegeven, en de jongens hebben gestraald, ze vonden het een geweldige belevenis. @Lennox : waarom veeleisend? het is origineel en een leuke verrassing, want de dochter wist het niet eens. @DrZiggy : idd, gewoon een bijzondere gebeurtenis

15-06-2018 16:58:59 Lennie

Senior lid

WMRindex: 324

OTindex: 1

@Lennox : Inderdaad, als een vader zelf al aangeeft dat zijn dochter nogal veeleisend is, dan komt het er op neer dat het een verwend nest is...Ik ben het helemaal met je eens!

15-06-2018 17:08:02 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.993

OTindex: 1.333





@allone : Lezen! De vader zegt dat zijn dochter veeleisend is.

15-06-2018 17:11:31 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.431

OTindex: 683

Nu we het er over hebben, vele jaren geleden heeft mijn toenmalige vrouw mij voor mijn verjaardag een proefles gegeven in een helikopter. Dit omdat ik dol was, (en nog steeds ben), op vliegen..



Ik kan het me niet meer precies herinneren maar het was meen ik zo'n 200 gulden voor een uur...

15-06-2018 17:12:50 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.431

OTindex: 683

@allone : @allone :

@Porgy100 : Quote @SamuiAxe : "zo typisch Hollands weer hè: en wie mot dat betalen?" ff gegoocheld, en vanaf Euro 95,- kun je de lucht in. Zo'n grote som geld is dat niet.



Euh, ik weet niet waarom je mijn naam ijdel gebruikt? Ik was een van degenen die het wel zag zitten



. Laatste edit 15-06-2018 17:20 Euh, ik weet niet waarom je mijn naam ijdel gebruikt? Ik was een van degenen die het wel zag zitten

15-06-2018 17:14:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.111

OTindex: 64.973

Tja, dat zijn we natuurlijk niet gewend



Leuk cadeau ook van je vrouw, om je die helicopterproefles te geven



Laatste edit 15-06-2018 17:15 @SamuiAxe : ah, dan ben ik het met je eensTja, dat zijn we natuurlijk niet gewendLeuk cadeau ook van je vrouw, om je die helicopterproefles te geven

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: