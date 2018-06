880 Britse pubs verbannen Franse champagne en Duits bier

De Britse pubgigant JD Wetherspoon gaat een aantal Europese dranken schrappen uit het assortiment. Duits bier en Franse champagne worden als eerste verbannen uit de 880 dranklokalen van het beursgenoteerde miljardenbedrijf, dat onder leiding staat van hardvochtig brexiteer Tim Martin.



Wie wat te vieren heeft bij Wetherspoon krijgt vanaf 9 juli alleen nog bubbelwijn van onder meer Britse en Australische fabrikanten van 'sparkling wine'. Duitse witbieren worden vervangen door Engelse en Amerikaanse varianten. Nog niet bekend is of Heineken en Amstel ook uit de pubs van de keten verdwijnen, die in veel Britse steden prominente locaties innemen.



Met de actie sorteert Wetherspoon voor op het voorgenomen Britse vertrek uit de Europese douane-unie. Dat zou in Groot-BrittanniŽ kunnen leiden tot hogere importtarieven voor Europese producten. Dat mogelijke vertrek is onderwerp van gesprek tijdens de brexit-onderhandelingen, al hopen veel Britse bedrijven en werkgevers dat het zover niet zal komen.



Bestuursvoorzitter Martin van JD Wetherspoon is de douane-unie echter liever kwijt dan rijk. "Het is een protectionistisch systeem, dat door veel mensen verkeerd wordt begrepen", zegt hij in een persbericht. "Omdat het importheffingen oplegt aan grote delen van de wereld, worden producten alleen maar duurder voor Britse consumenten. Met deze zet verbreden wij onze horizon en verbeteren wij ons aanbod aan de twee miljoen klanten die wekelijks onze pubs bezoeken."



Niet alle Europese dranken verdwijnen van de toog. Ciders van het Zweedse Kopparberg, de grootste ciderleverancier van JD Wetherspoon, blijven verkrijgbaar. Kopparberg heeft namelijk beloofd een deel van de productie na de brexit over te hevelen naar Groot-BrittanniŽ. Martin zegt dat hij ook bestaande contracten met andere leveranciers zal respecteren.



Het Nederlandse Heineken-bier blijft waarschijnlijk gewoon beschikbaar bij JD Wetherspoon. "De komende twee jaar gaan we ons hele assortiment onder de loep nemen", zegt een persvoorlichter desgevraagd. "Voor ieder drankje kijken we afzonderlijk wat de argumenten zijn om het te houden, of niet. Heineken is een populair merk en heeft volgens mij ook een brouwerij in Groot-BrittanniŽ staan."

