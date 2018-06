Zoon begraaft zijn vader in gloednieuwe BMW

Een Nigeriaanse man heeft zijn vader begraven in een gloednieuwe BMW van 75.000 euro. “Ik heb mijn vader altijd al een mooie auto beloofd”, zegt Azubuike.De man, enkel bekend als Azubuike, woont in het Nigeriaanse dorpje Ihiala. Volgens lokale media zit hij er warmpjes bij, dus beloofde hij zijn vader een dure auto.Helaas stierf hij voor Azubuike zijn belofte kon nakomen. Dus kocht Azubuike zijn vader postuum een dure BMW, met GPS om hem naar de hemel te begeleiden. Op een foto die intussen viraal gaat, is te zien hoe begrafenisondernemers de BMW in een graf laten zakken.Niet iedereen blijkt even enthousiast over de stunt van Azubuike. Volgens sommigen is dergelijke decadentie onverantwoord.