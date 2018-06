Zwangere mannen schitteren op catwalk

We hebben al veel gezien op modeshows, maar dit is toch wel heel bizar. Tijdens de London Fashion Week liet Xander Zhou zijn modellen met een zwangere buik over de catwalk lopen. Pittig detail: het waren allemaal mannen.Het is een vreemd zicht: een modeshow gelopen door mannelijke modellen met een nepbuik. Twee mannen benadrukten zelfs hun bolle buik door er met hun handen over te wrijven zoals een zwangere vrouw zou doen.Op zijn Instagramkanaal postte Xander Zhou een foto van een van zijn ‘zwangere’ modellen. Onder de foto schreef hij: “We zijn klaar om de mannelijke zwangerschap te verwelkomen”.“Dit is hoe ik de toekomst zie”, legt Zhou uit in een interview met Women’s Wear Daily. Het beeld dat de Chinese ontwerper van de toekomst heeft, heeft veel weg van science-fiction. Zo liep er ook een man met zes armen mee in de show.