Catalaanse vrouwen stemmen verbod op topless zonnen weg

In een dorp niet ver Barcelona hebben vrouwen gestemd voor de mogelijkheid om topless aan het lokale zwembad te liggen. Het referendum werd georganiseerd nadat de politie vorige zomer twee vrouwen verplichtte om het bovenstuk van hun bikini weer aan te trekken.



L’Ametlla del Vallès, een dorpje met 8.000 inwoners op 35 kilometer van Barcelona, staat even in het middelpunt van de belangstelling. In het kleine plaatsje heeft een stemming plaatsgevonden die beslist of dat vrouwen al dan niet topless naast het lokale zwembad mogen liggen. Enkel vrouwen tussen vanaf 16 jaar oud mochten gaan stemmen. In totaal deden 379 van hen dat ook en 61% stemden voor het topless zonnen.



Het opmerkelijke referendum is het gevolg van een incident vorige zomer. Toen lagen twee vrouwen aan de rand van het zwembad zonder bovenstuk te genieten van de zon. Een redder vond dat niet kunnen en belde daarom de politie. Die kwam ter plaatse en dwong de vrouwen om zich te bedekken, meldt BBC.



De zaak leidde tot heel wat protest in het dorp. Heel wat inwoners – zowel vrouwelijke als mannelijke zwemmers – trokken naar het zwembad gekleed in een bikini met daarop tepels getekend. De lokale overheid organiseerde er daarom voor het begin van de zomer een referendum over.

Reacties

S Free the nipple! Free the Nipple!

Ach, is dat nog steeds in, ik dacht dat het al weer uit was

S . Bikini is goed, topless is beter, maar puur natuur is het allermooiste

@De_Paus: Geen ter zake doende afbeelding?

@Emmo :

@De_Paus: Geen ter zake doende afbeelding? Quote@De_Paus: Geen ter zake doende afbeelding? dat hadden we idd verwacht

