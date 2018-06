Zweedse WK-selectie landt op Russische bodem en wordt verwelkomd door... 1 fan

De Zweedse WK-gangers zijn dinsdag geland in Gelendzjik, in het uiterste zuidwesten van Rusland, waar ze hun uitvalsbasis hebben. De selectie, zonder de niet-geselecteerde Ibrahimovic, werd er op de luchthaven opgewacht door welgeteld één supporter, een vijftienjarige lokale meid die Zweden vooral kent door schrijfster Astrid Lindgren.Margot, getooid in de Zweedse vlag, werd niet beloond voor haar toewijding want de spelers werden meteen na de landing naar klaarstaande bussen geleid en naar hun hotel gebracht. Ze zal het waarschijnlijk niet aan haar hart laten komen want tegenover de Zweedse krant Aftonbladet gaf ze toe weinig van voetbal te kennen. "Ik ken Zweden vooral van Astrid Lindgren", klonk het. Zweden speelt maandag in Nizjni Novgorod zijn eerste wedstrijd op het WK in groep F tegen Zuid-Korea.