Hond wacht 28 uur bij verdwaald meisje

Een Amerikaanse familie uit Kentucky noemt hun hond ‘een held’. De pitbull Penny is twee dagen lang aan de zijde van het verdwaalde dochtertje gebleven, totdat ze weer terecht was.



De tweejarige Charlee Campbell verbleef bij haar grootmoeder, toen ze plots verdween. Waarschijnlijk is het meisje de bossen ingelopen en uiteindelijk verdwaald. Maar zij was niet de enige die vermist was. Ook de hond kwam die dag niet meer naar huis.



Toen zowel haar trouwe viervoeter als haar kleindochter wegbleven, was Beth Campbell, ervan overtuigd dat de twee samen ergens rondhingen. “Ik wist dat Penny niet zonder Charlee terug zou komen”, vertelt ze aan WIS-TV. Uiteindelijk vond het meisje op eigen houtje de weg terug en belde ze aan bij een van haar buren. Zij verwittigden onmiddelijk de politie.



Zoals de grootmoeder van Charlee al vermoedde, was haar hond inderdaad bij het kind gebleven om haar te beschermen. De pitbull was enkele minuten voordat de peuter weer terecht was, thuisgekomen.



Charlee was gelukkig ongedeerd. Ze vertoonde wel tekenen van uitdroging en had enkele tekenbeten. “In dat bos zitten wolven, ratelslangen en God weet wie loopt er ’s nachts rond. En dan ook nog zo'n pitbull... Het is een wonder dat de peuter heelhuids uit het bos is teruggekeerd”, zegt de buurman bij wie het meisje aanklopte.

Reacties

14-06-2018 16:30:17 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.409

OTindex: 683

Ach, dit verbaast mij in het geheel niet.. Vroeger werden met name Pitbulls gebruikt als gezelschapshonden voor kinderen. Ze zijn ontzettend gehecht aan de familie en bezitten een engelengeduld met kleine kinderen.

14-06-2018 16:46:50 Lennie

Senior lid

WMRindex: 322

OTindex: 1

Die buren hebben hun deurbel wel laag zitten...Het kind is 2. Maar evengoed een mooi verhaal...

14-06-2018 17:12:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.081

OTindex: 64.950





maar hoogst waarschijnlijk heeft de Belgische vertaler te veel fantasie, in het Engels staat er : According to the Sheriff's Office, Penny arrived home just moments before Charlee was found by neighbors...

Ofwel:



the 2-year-old girl who had been missing for more than 32 hours, was found alive Friday evening.



The Sheriff said Charlee walked up to the porch of a home on Roy Layne Road about 500 yards up a step hill. The homeowners recognized her and called authorities.



"I seen the dirt all over her, and she had leaves in her hair, and I opened the door, and I said 'Are you Charlee?'" said Wayne Brown, who discovered the girl. "And she handed me this bottle. And I said 'Are you Charlee?' She didn't answer me. She wouldn't say anything." bron



Laatste edit 14-06-2018 17:21 @Lennie : tja, t is wel waarmaarRAAR hèmaar hoogst waarschijnlijk heeft de Belgische vertaler te veel fantasie, in het Engels staat er : According to the Sheriff's Office, Penny arrived home just moments before..Ofwel:

