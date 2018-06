Bizar kort fietspad in Haaksbergen alweer opgeheven

Toegegeven: het fietspad nabij bedrijvenpark Stepelo in Haaksbergen zag er ook kolderiek uit. Binnen een meter of twee begon en eindigde een fietspad. Het pad kreeg de afgelopen week de nodige kritiek te verduren. Werd hier overbodig gesmeten met gemeenschapsgeld?''Mijn fietsdiploma heb ik ooit gehaald, maar kunt u mij uitleggen hoe ik mij bij deze situatie als fietser of andere weggebruiker moet gedragen?'', vroeg twitteraar T Waanders zich af. Op Facebook kreeg een foto van het fietspad ruim 500 likes.Volgens de gemeente waren de borden vooral bedoeld om autoverkeer tegen te houden. Desondanks zijn ze alweer verdwenen. ''Wij vonden het k onduidelijk, dus hebben we na een week het kortste fietspad van Nederland opgedoekt'', aldus de gemeente op Twitter.