Kat overleeft rit van 360 kilometer in autoradiator

Deze kat uit Nieuw-Zeeland heeft wel heel veel geluk gehad. Hij liftte per ongeluk 360 kilometer mee met een auto. Als bij wonder overleefde het diertje de rit. Het liep wel enkele verwondingen op.De grijs-witte poes dacht de ideale schuilplaats gevonden te hebben en kroop in de grille van een Chevrolet. Dat is een rooster vooraan je auto om de motor koel te houden. Niet veel later vertrok de wagen voor een rit van 360 kilometer.Na een vier uur lange rit zonder pauzes, bereikte de chauffeur zijn bestemming. Enkele omstaanders wezen hem op zijn onverwachte passagier. De poes werd meteen naar de lokale dierenarts gebracht die de eerste zorgen toediende. Het beestje overleefde de rit nipt. Wel verkeerde het in zware shock en was onderkoeld. Met zijn klauwen heeft het dier zich zo hard aan de wagen vastgeklampt dat zijn nagels afgebraken.De kat verblijft nu in een dierenasiel en stelt het goed. “Hij eet en drinkt opnieuw”, schrijft het asiel op Facebook. In dezelfde post delen ze het ongelooflijke verhaal en gaan ze op zoek naar de familie waar het diertje thuishoort.