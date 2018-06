Schotse hooglander valt vrouw aan die te dicht bij kalfje komt

Een wandelaar is in het Brabantse natuurgebied Boswachterij Dorst aangevallen door een Schotse hooglander. De vrouw liep volgens ooggetuigen dicht langs een pasgeboren kalfje, waarna het moederdier reageerde.



De vrouw kreeg een tik van de hooglander en is gevallen. Meerdere ambulances, politie-auto's en een traumahelikopter kwamen op de melding af. De verwondingen vallen mee, twitterde de politie Breda vanmiddag. De vrouw is door agenten thuisgebracht.



Schotse hooglanders zijn meestal rustig en kalm, zegt boswachter Floris Hoefakker van natuurgebied Boswachterij Dorst. "Er lopen er veel in dit natuurgebied, de dieren zijn gewend aan wandelaars, fietsers en mensen met paarden. Maar als zo'n dier een jong kalf heeft en je te dichtbij komt, zegt het instinct dat het moet reageren. Al is dat echt in uiterste gevallen, hoor."



Het kalfje is drie dagen oud. "Hoe jonger het kalf, hoe alerter de moeder. Een hooglander waarschuwt eerst: hij doet zijn kop naar beneden om te laten zien wat voor hoorns hij heeft. Een afstand houden van 25 meter is echt aan te raden."

Reacties

13-06-2018 17:30:39 Lennie

Senior lid

Wat voor dier dan ook: Als ze jongen hebben moet je niet te dicht in de buurt komen. De vrouw heeft geluk gehad dat ze maar een tik heeft gekregen..

13-06-2018 17:35:24 GroteMop1983

Oudgediende



@Lennie : inderdaad, een tik is nog het minste wat je in zo'n geval kunt verwachten, sommige dieren vertrappelen je.

13-06-2018 20:50:32 stora

Oudgediende



Toen ik klein was had mijn oom een hond met puppys en wij mochten er 1 uitzoeken.

Ik ook die kleintjes bekijken en aaien en die hond liet dat toe.

Maar toen ik wegliep rende hij achter me aan en beet in mijn bil.



13-06-2018 21:18:54 SamuiAxe

Erelid



"Meerdere ambulances, politie-auto's en een traumahelikopter kwamen op de melding af."



Hoezo paniekreactie? Hoezo paniekreactie?

