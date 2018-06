Jamaicaanse lottowinnares blijft op hilarische wijze anoniem

Wie de lotto wint, loopt het risico dat veel mensen geld van je willen lenen of zelfs geld van je willen hebben. Een Jamaicaanse lottowinnares besloot om die reden dan ook helemaal anoniem te blijven na het winnen van de jackpot. Dat deed ze op hilarische wijze.De vrouw wiens identiteit nog niet bekend is, won een jackpot van maar liefst 180 miljoen Jamaicaanse dollar (omgerekend zo’n 1,2 miljoen euro) in de Super Lotto. Afgelopen dinsdag moest ze haar cheque persoonlijk komen ophalen. Om onherkenbaar te blijven, besloot ze een masker te dragen. Ze droeg echter niet zomaar een masker, maar een gigantisch masker van een knipogende smiley.De vrouw stond onder de schuilnaam ’N. Gray’ de journalisten te woord die aanwezig waren bij de overhandiging, aldus Jamaica Gleaner. “Ik speelde pas in januari voor het eerst mee”, verklaarde ze aan de pers. “Het geld komt als een verlossing, want ik zit tot mijn oren in de schulden. Als ik helemaal schuldenvrij ben, wil ik reizen en een jeugdcentrum starten. Iets waar jongeren informaticalessen kunnen volgen.”