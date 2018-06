Amersfoortse Taeke (11) ontwerpt eigen prullenbak

De 11-jarige Taeke Smink werd gek van het vele afval bij de kabelbaan in Amersfoort. Hij ontwierp daarom de 'Vuilnisgame'. Een prullenbak die er zo bijzonder uitziet dat mensen niets liever willen dan hun afval erin werpen.Zaterdagmiddag werd zijn 'Vuilnisgame' tijdens het Zomerfeest in Vathorst onthuld. "Het was heel gaaf en bijzonder", vertelt Taeke. Vorig jaar stuurde hij een tekening met zijn ontwerp voor prullenbak naar de burgemeester. "Ik wilde van afval weggooien iets leuks maken, zodat mensen het niet meer op straat zouden gooien."De burgemeester zag het ontwerp van Taeke, waarbij mensen die afval weggooien punten kunnen scoren, wel zitten en speelde zijn idee door naar de stichting Matchpoint. Die organisatie bracht verschillende partijen bij elkaar. Aan het orginele idee van Taeke, een prullenbak van 3 meter hoog, werd iets geschaafd. "Zo groot bleek niet zo handig", legt Taeke uit.Adith van Vuren van Matchpoint was direct erg enthousiast toen zij de tekening van Taeke zag. Het pastte perfect binnen het straatafvalproject dat Matchpoint in Amersfoort leidt. "Jongeren van een technische opleiding hebben de prullenbak gebouwd", legt Van Vuren uit. "Hij is prachtig geworden."De Vuilnisgame is van hout gemaat en daarom niet 'vandalisme proof' legt Van Vuren uit. "Maar wie weet als het goed werkt, dat er in de toekomst stalen versies gemaakt kunnen worden."Teake hoopt dat zijn prullenbak een succes wordt. "Ik hoop niet dat mensen die misgooien hun afval laten liggen, dat zou ik jammer vinden." Tijdens de opening waren de meeste mensen in ieder geval enthousiast. "Sommigen bleven maar gooien."De prullenbak komt voorlopig bij de hockeyclub van Taeke te staan.