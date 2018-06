Nederlandse vrachtwagenchauffeur anderhalve dag non-stop onderweg

Een Nederlandse trucker heeft 34 uur achter elkaar rondgereden, zonder lange pauze.



Hij ging met een veewagen met honderden varkens van Duitsland naar Denemarken en terug. Om dat te verhullen, had hij gesjoemeld met de rijtijdenkaart, een tachograaf.



De 48-jarige man werd betrapt op een weg ten zuiden van Bremen. Hij viel op doordat hij te hard reed. De vrachtwagenchauffeur moest mee naar een parkeerplaats, waar agenten hem controleerden.



Hij bleek de rijtijdenkaart van een ander in zijn wagen te hebben gestoken. Toen kwam de aap uit de mouw: hij was al sinds de dag ervoor op pad.

