Briefje bij de ambulancepost: Maak niet zo'n lawaai als jullie mensen redden

UTRECHT - Veel ambulancemedewerkers vinden zelf dat ze het mooiste beroep hebben dat er bestaat. Maar dat hun inzet niet altijd op waarde wordt geschat bewijst een anoniem briefje bij de RAVU-post in Utrecht: of de ziekenwagens met wat minder herrie uit willen rukken.



"Jullie moeten niet zo'n lawaai schoppen als jullie mensen gaan redden", schrijft de afzender. "Rijd ik op zondagochtend om 8.00 uur door Haarzuilens of Vleuten, rijden jullie al te loeien, zo van: Hoor ons eens, wij zijn mensen aan het redden en wij werken aan uw veiligheid! En hoor eens hoe druk wij het hebben!!"



Verpleegkundige Susanne Hartog plaatste het handgeschreven briefje, gericht aan alle hulpverleners, op Twitter. "Deze mevrouw of meneer begrijpt het duidelijk niet! Jammer", zette ze erbij.



Of de anonieme oproep het gewenste resultaat oplevert is maar zeer de vraag. Ambulancecollega's antwoorden vooral smalend: "Pfffffffffff", "Lekker zuur..." en "Deze persoon heeft het duidelijk niet druk genoeg." "Het klopt wel", tweet Hanneke Flinterman, "we redden mensen, werken aan de veiligheid en hebben het druk."



Ook buiten de 'bubbel' van hulpverleners levert het boze briefje verbaasde en verontwaardigde reacties op. Veel Twitteraars steken de hulpverleners zelfs een hart onder de riem. "Nou toppers ik ben blij dat jullie doen wat jullie doen", schrijft Barry Wouters. "En dat jullie er staan als het voor mensen levensbedreigend is. Klasse!"



Ook voormalig SP-Kamerlid Nine Kooiman is vol lof: "Lieve hulpverleners. Ook ik hoor jullie in Utrecht geregeld langs komen. En daar ben ik blij mee. Juist omdat jullie levens redden en ook nog eens snel ter plekke kunnen zijn. Jullie zijn helden!"

Reacties

T S Nu is het van rot op met je lawaai, stelletje arrogante kwasten...



Ligt hij zelf in de kreukels, dan kan het niet snel genoeg gaan en loopt ie te zeuren met waar ze blijven....

Als hij/zij zelf op straat ligt dan kan die lekker zeiken dat ze niet snel genoeg komen.

Sommige mensen moeten nu eenmaal wat te zeiken hebben.

@HHWB , daarom is het ook een anoniem briefje.Als hij/zij zelf op straat ligt dan kan die lekker zeiken dat ze niet snel genoeg komen.Sommige mensen moeten nu eenmaal wat te zeiken hebben.

Heb je een grief? Kom naar me toe en we lossen het op met een kop koffie, maar anoniem gezeik doe ik echt niets mee Mijn standaardreactie op een anoniem briefje? Ik scheur het kapot en heb er koninklijk maling aan!Heb je een grief? Kom naar me toe en we lossen het op met een kop koffie, maar anoniem gezeik doe ik echt niets mee

