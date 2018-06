Amber laat haar tong splitsen en oogballen blauw tatoeeren

Maak kennis met Amber Luke: de 23-jarige jongedame uit AustraliŽ heeft nu al meer dan 8.500 euro uitgegeven om een extreme look te verkrijgen. Zo liet

12-06-2018 15:37:39

Mijn smaak is het niet. Hoewel ik sommige tatoeages best mooi vind. Maar die zou ik dan met andere materialen proberen na te maken om ze af en toe eens te dragen.



Ik ben wel benieuwd naar hoe de mensen er over 60 jaar in het verzorgingshuis bij zitten. Gewoon vanwege de diversiteit die er nu als 20-40 jarigen rondlopen. Naast alle geloven door elkaar, ook huidskleuren (de meesten ouderen zijn toch echt blank die hier in het oude van dagen huis zitten). Dan heb je de verschillende piercings, tong splitsingen, onderhuidse verfraaiingen, man en vrouw en alles wat daar tussen zit. Zet daar de tatoeages in alle vormen en kleuren bij. Genoeg te zien straks, voor de bezoekers en verplegers/verzorgenden.