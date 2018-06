Schoonmaakster wint 90 miljoen: Kan ik eindelijk mijn rijbewijs halen

Als je 90 miljoen wint, denk je waarschijnlijk eerder aan een auto met chauffeur dan aan zelf autorijden. De 36-jarige schoonmaakster Christina uit Berlijn niet. Zij won het enorme bedrag bij de trekking van 1 juni en gaat nu haar rijbewijs halen.



14, 19, 21, 30, 32, 4 en 7. Dat waren de geluksnummers van Christina. Ze deed mee via Lottoland, een zogenoemde secundaire aanbieder. Spelers kunnen dan meedoen aan andere loterijen. Lottoland is verzekerd voor het geval dat een speler de juiste nummers kiest, en kan daarom uitbetalen.



De juiste nummers waren niet door haarzelf, maar door Christina's moeder bedacht. Christina had haar moeder via WhatsApp gevraagd welke nummers ze zou invullen. Dat bleek een gouden greep. Christina kon haar ogen niet geloven toen ze op 1 juni de uitslag checkte op haar telefoon.



Helemaal in shock ging ze naar haar moeder toe, die het allemaal al helemaal niet bevatte. Tegen Bild zegt Christina: "We bleven de hele nacht wakker en wisten niet wat we moesten denken." Pas toen de bevestigingsmail kwam, was het zeker. Ze waren rijk, steenrijk.



Ze willen hun geluk het liefst van de daken schreeuwen, maar dat doen ze niet. Ze kiezen ervoor om anoniem te blijven. "Natuurlijk zouden we het liefst een groot feest geven, maar dan hebben we geen rust meer."



Hoe het nu verder gaat en hoe moeder en dochter het geld verdelen, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat moeder met pensioen gaat en Christina niet langer schoonmaakwerk gaat doen, ook al had ze daar altijd veel plezier in.



Het eerst wat Christina nu gaat doen, is eindelijk haar rijbewijs halen. Daarna wil ze met een camper van de oostkust naar de westkust van Amerika reizen. Onderweg bezoekt ze dan in elk geval een concert van de Backstreet Boys in Las Vegas.

Reacties

12-06-2018 16:26:16 stora

Absurde prijs eigenlijk.

Dan ga je van weinig of misschien wel geld tekort elke maand naar heel veel geld teveel.

Zoveel dat je het niet kan handelen.

Van zoveel geld kan je niet gelukkig worden.



12-06-2018 16:31:41 DrZiggy

S Die zullen niet lang anoniem blijven als ik het zo hoor. lijkt me toch vrij opvallend als een kennis opeens stopt met werken en door America gaat rondreizen, terwijl haar moeder ook direct met pensioen gaat.



Zullen vast geen foto's op Facebook plaatsen.

12-06-2018 17:06:59 allone

: Ik neem aan dat de naaste familie + vriendenkring het sowieso wel te horen krijgen, maar niet de hele wereld..



: geluk komt van binnen, als je met weinig geld gelukkig kan zijn, kan je het met veel ook. Er is vast wel iemand die haar kan bijstaan met praktische adviezen. Gezonde beslissing: reizen, nieuwe ervaringen opdoen, en van het leven genieten @DrZiggy : Ik neem aan dat de naaste familie + vriendenkring het sowieso wel te horen krijgen, maar niet de hele wereld.. @stora : geluk komt van binnen, als je met weinig geld gelukkig kan zijn, kan je het met veel ook. Er is vast wel iemand die haar kan bijstaan met praktische adviezen.

12-06-2018 17:11:51 DrZiggy

S @allone : Quote:

"Natuurlijk zouden we het liefst een groot feest geven, maar dan hebben we geen rust meer."



Ik ga er vanuit dat ze niet de hele wereld wilde uitnodigen, maar alleen vrienden/kennissen.



Als die het toch al weten, kan je ook een groot feest geven. Ik ga er vanuit dat ze niet de hele wereld wilde uitnodigen, maar alleen vrienden/kennissen.Als die het toch al weten, kan je ook een groot feest geven.

12-06-2018 17:13:25 allone

nou ja, misschien vertellen ze een beetje van de waarheid, maar niet hoeveel ze gewonnen hebben.. Want zoals je zegt, dat valt op, als je je leven zo drastisch verandert. @DrZiggy : ah, da's waar..nou ja, misschien vertellen ze een beetje van de waarheid, maar niet hoeveel ze gewonnen hebben.. Want zoals je zegt, dat valt op, als je je leven zo drastisch verandert.

12-06-2018 18:05:37 submarine

Er is nog nooit iemand ongelukkiger geworden door het bezit van veel geld.



Het gezegde luidt:



Met geld doe je wonderen, zonder geld is het donderen.



Ik ben liever ziek mét geld dan zónder geld. Scheelt een slok op een borrel.

12-06-2018 20:03:22 stora

Maar als je zoveel geld hebt, dan krijg je alleen maar mensen om je heen die iets van je willen.

Geen mensen die je leuk vinden om wie je bent, maar omdat je geld hebt en dat er wat in hun richting rolt.

Je moet uitkijken dat niemand in je familie ontvoerd wordt.

Je moet jezelf gaan beveiligen.

Ik denk niet dat je gelukkig wordt van 90 miljoen.

Een mooi bedrag, bv een miljoen om je droomhuis te kopen, en geld zodat je geen geldzorgen meer hebt, dat zou mooi zijn. @De Paus, Ik heb geen ervaring in grote hoeveelheden geld te hebbenMaar als je zoveel geld hebt, dan krijg je alleen maar mensen om je heen die iets van je willen.Geen mensen die je leuk vinden om wie je bent, maar omdat je geld hebt en dat er wat in hun richting rolt.Je moet uitkijken dat niemand in je familie ontvoerd wordt.Je moet jezelf gaan beveiligen.Ik denk niet dat je gelukkig wordt van 90 miljoen.Een mooi bedrag, bv een miljoen om je droomhuis te kopen, en geld zodat je geen geldzorgen meer hebt, dat zou mooi zijn.

12-06-2018 20:22:56 Lennie

@stora : Je hoeft toch niet aan de grote klok te hangen dat je veel geld hebt? Je kunt eventueel zeggen dat je een leuke prijs in de loterij hebt gewonnen, als het opvalt dat je ineens veel gaat reizen of zo. En misschien verhuizen, zodat je in een vreemde omgeving komt, waar mensen je niet kennen..

