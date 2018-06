Venezolaanse reus moet naar Nederland wil hij schoenen kopen

Wie het schoentje past… Voor de Venezolaan Jeison Rodriguez is dit geen sinecure. Met zijn 2 meter 20 en schoenmaat 68 is het bijna onmogelijk om geschikte kledij te vinden. Gelukkig is er de Nederlandse schoenmaker Georg Wessels die hem uit de nood kan helpen.Wanneer de reus Jeison Rodriguez schoenen gaat kopen, is hij een hele tijd onderweg. Alleen de Nederlandse schoenmaker Georg Wessels uit Zutphen kan hem een paar schoenen met maat 68 maken. De twee leerden elkaar zes jaar geleden kennen nadat de nichten van Rodriguez schoenmaker Wessel hadden gecontacteerd. Die ging de uitdaging aan, maar na twee jaar moest hij opnieuw sneakers maken. Aangezien de Venezolaan meer weegt én diabetes heeft zijn er een hoop extra vereisten voor het paar.Jeison zijn uitzonderlijke lengte heeft hem al verschillende records opgeleverd. Zo is hij de langste man van Venezuela en heeft hij de langste voeten ter wereld. Gelukkig kan hij de schoenen in Nederland gratis aanschaffen. Wessels maakt al 40 jaar lang kosteloos schoenen voor de allerlangsten op aarde. “Ik denk dat ik in al die jaren ongeveer vijfhonderd paar heb gemaakt”.