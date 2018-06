Deze kattenhoofden maken je een echte stoeipoes

Japanners houden van katten. Dat wisten we al. Maar nu gaan ze wel heel ver in hun liefde voor het dier. Een kunstenaar maakt er namelijk hele realistische kattenhoofden voor mensen die door het leven willen gaan als kat.De hoofden zijn gemaakt uit wol en zijn net echt. Enkel de grootte van de maskers geeft weg dat het geen echt kattenhoofd is. Housetsu Sato maakt de maskers met de hand en werkt er zeker een maand lang aan.Ben je ge´nteresseerd en wil je graag een kattenmasker met het hoofd van jouw huisdier? Dat kan. Het enige wat je moet doen, is de artiest een foto van je kat te sturen. Je moet er wel heel wat geld voor overhebben. Een hoofd kost 648.000 yen (5.000 euro).