Bewoonster laat vanaf vakantieadres inbreker oppakken

Een inbreker die dacht rustig toe te kunnen slaan in een huis waarvan de bewoners op vakantie waren, kwam bedrogen uit. Het huis is uitgerust met een alarminstallatie die de bewoonster op haar vakantieadres waarschuwt. Ze alarmeert de politie die de inbreker op heterdaad aanhouden.



Tien voor vijf in de ochtend gaat de alarminstallatie van een woning aan de Planetenweg in Berkel en Rodenrijs. De bewoonster ontvangt een melding terwijl zij op vakantie is. Ze alarmeert de politie. Die treffen de woning aan met een gebroken ruit. Opeens rent een man de woning uit. De agenten zetten de achtervolging in en weten hem na een korte achtervolging aan te houden. Geboeid en op weg naar de politieauto, schopt, slaat en spuugt de verdachte om zich heen. Ook na waarschuwingen van de agenten blijft de 23-jarige man uit Bergschenhoek gewelddadig. De agenten moeten uiteindelijk zelfs de taser gebruiken om het geweld van de verdachte te doen stoppen.



Inbrekers slaan graag hun slag in de vakantieperiode. Als bewoners op vakantie zijn, kunnen zij rustig en ongestoord hun gang gaan. Dat dacht deze meneer ook, die niet had gerekend op de alarminstallatie. Ook camera’s in en rond het huis kunnen helpen om bij een inbraak de daders snel op te sporen. Natuurlijk is voorkomen nog beter. En het is een open deur, maar we blijven het toch zeggen; zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat. Laat bovendien een bewoonde indruk achter en laat alle verlichting die u normaal ook in uw woning aan heeft branden bij uw afwezigheid. Zorg daarnaast voor een bewoonde indruk van uw huis wanneer u niet thuis bent en let op waar en hoe lang u uw caravan vlak voor de vakantie parkeert. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en tablets in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief. Installeer daarnaast een programma op uw computer, laptop, smartphone of tablets om deze bij diefstal eenvoudig te kunnen traceren.

Reacties

12-06-2018 08:10:11 venzje

Zeggen dat deze tips een open deur zijn is zeker te flauw?

12-06-2018 08:13:50 stora

@venzje , maar ze willen dat die open deur dicht is.

12-06-2018 09:26:50 Jawel

Nog een tip om er voor te zorgen dat het huis er niet onbewoond uitziet: laat de kinderen thuis.

12-06-2018 10:31:55 Jawel

Inderdaad los ik het zo op. Het is natuurlijk wel zo, dat de jongste 22 is...

