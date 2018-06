Dagen waren vroeger ruim vijf uur korter

Heb je nu af en toe al het idee dat er te weinig uren in een dag zitten? Dan moet je blij zijn dat je niet 1,4 miljard jaar geleden leefde. Amerikaanse wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat we er in de loop der tijd ruim vijf uur bij hebben gekregen omdat de aarde langzamer is gaan draaien.



De wetenschappers gebruikten een combinatie van bestaande theorie en sporen in eeuwenoude rotsen om aan te tonen dat de aarde 1,4 miljard jaar geleden iedere 18 uur en 41 minuten om zijn as draaide. Ruim vijf uur sneller dan tegenwoordig dus. Ze publiceerden hun bevindingen in Proceedings of the National Academy of Sciences.



Het verschil wordt veroorzaakt door de maan, die ieder jaar zo'n vier centimeter verder van ons vandaan komt te staan. Dit vertraagt de rotatie van de aarde. Die vertraging is geleidelijk aan ontstaan en ging met duizendsten van seconden per jaar. En hij duurt nog steeds voort, wat betekent dat we er ieder jaar nog steeds een fractie van een seconde bij krijgen.



Kunstschaatser

Onderzoeker en professor Stephen Meyers van de University of Wisconsin Madison: ,,Terwijl de maan zich van ons af beweegt, gedraagt de aarde zich als een kunstschaatser die vertraagt terwijl hij zijn armen uitstrekt." Hier komt overigens uiteindelijk wel een einde aan. Op een gegeven moment zal de maan stabiel blijven op een punt waarbij de helft van de aarde hem nog kan zien en de andere helft nooit meer.

Reacties

11-06-2018 18:44:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.111

OTindex: 17.950

Nou wéét ik dat WMR geen nieuwssite is. Maar dit feit heb ik vroeger al op de zeevaartschool geleerd. En dat was meer dan veertig jaar terug.

11-06-2018 18:56:54 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.664

OTindex: 1.252



Mijn dagen zijn vaak kort, maar mijn nachten zijn lang. @Emmo , voor mij is dit nieuwMijn dagen zijn vaak kort, maar mijn nachten zijn lang.

11-06-2018 18:58:21 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.969

OTindex: 29.850

@Emmo : Maar toen jij het leerde, was het pas gebeurd en duurden de dagen ook een stuk korter, vandaar dat het in jouw lessenpakket zat.

11-06-2018 19:35:33 Lennie

Senior lid

WMRindex: 296

OTindex: 1

Als dat nog een keer een miljard jaar gaat duren, kan ik me er eigenlijk niet druk om maken...

11-06-2018 19:40:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.012

OTindex: 64.871

Quote:

zal de maan stabiel blijven op een punt waarbij de helft van de aarde hem nog kan zien en de andere helft nooit meer wat betekent dat? hoe moet ik me dat voorstellen?



Enne, duurde een dag toen echt 18 uur, of ook 24 uur, alleen waren de uren, minuten en seconden korter? wat betekent dat? hoe moet ik me dat voorstellen? @Emmo : wat zegt de zeevaartschool daar over?Enne, duurde een dag toen echt 18 uur, of ook 24 uur, alleen waren de uren, minuten en seconden korter?

11-06-2018 19:55:40 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.664

OTindex: 1.252

@allone , waarschijnlijk heeft de andere helft teveel boeken gelezen, te dicht op de tv gezeten en die zien dan niets meer.

11-06-2018 20:12:33 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.179

OTindex: 3.495

Ik denk dat er nog een héleboel gewichtiger redenen te bedenken zijn waarom je blij mag zijn dat je niet 1,4 miljard jaar geleden leefde.

11-06-2018 20:19:40 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.664

OTindex: 1.252



En als je toen 10 mensen zag dan was het zo druk. @venzje , dan was je denk al overleden.En als je toen 10 mensen zag dan was het zo druk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: