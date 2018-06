Achter het stuur kijken hoe laat het is? Dat is dan 260 euro boete

Het zal je maar overkomen. Je staat voor het rood licht en krijgt een boete omdat je even het uur checkt op je smartwatch. De Canadese Victoria Ambrose had het voor en moest een boete van 260 euro betalen.



De studente stond stil voor een verkeerslicht toen ze op haar slimme horloge keek hoe laat het was. Omdat haar aandacht naar het schermpje om haar pols ging, merkte ze niet dat het licht intussen op groen gesprongen was. Pas wanneer een lamp van een agent in haar wagen scheen, reed Ambrose verder.



De politieagent zette de studente meteen aan de kant. Ambrose gaf toe dat ze kort afgeleid was door haar horloge, maar enkel omdat ze twee keer op het scherm moest tikken om het uur te zien. De agent was niet overtuigd en gaf haar een boete van 400 Canadese dollar (260 euro) omdat ze afgeleid was achter het stuur.



Ook de rechter geloofde het verhaal van de jonge vrouw niet. “Kijken hoe laat het is, duurt echt niet zo lang. Ook niet wanneer je op het scherm moet tikken”, vond hij. De studente was volgens hem dus duidelijk afgeleid. “Een smartwatch is namelijk een even grote afleiding als een gsm die vastplakt aan je pols”, aldus de rechter.

Reacties

11-06-2018 11:51:44 SamuiAxe

Ik denk dat de agent en rechter gelijk hebben, ze was vast iets anders aan het doen op haar slimme horloge, eigenlijk niet zo slim van haar.... Ik ben een gadget liefhebber, echt.. Maar ik heb drie gewone horloges, analoog, niks smart, niks digitaal. Een horloge heeft slechts één functie, zeggen hoe laat het isIk denk dat de agent en rechter gelijk hebben, ze was vast iets anders aan het doen op haar slimme horloge, eigenlijk niet zo slim van haar....

11-06-2018 11:57:06 Lennie

@SamuiAxe : Misschien heeft ze dan net wel behoefte aan een slim horloge....

11-06-2018 13:00:08 Hisoka

In nederland mag je gelukkig wel al wachtend op het stoplicht even je foon checken. @SamuiAxe : Dat is ook wat men vroeger over het mobiel vertelde, het is alleen om te bellen, tijden veranderen.In nederland mag je gelukkig wel al wachtend op het stoplicht even je foon checken.

11-06-2018 13:07:53 SamuiAxe

een ouwe lul conservatief. Ik vind het eigenlijk best goed dat het verboden is, zou in Nederland ook verboden moeten zijn. Zeker heden ten dage heb je al je aandacht nodig op de weg. Zelfs als je voor het stoplicht staat.. @Hisoka : Ik ben in dat opzicht wellicht een beetjeconservatief. Ik vind het eigenlijk best goed dat het verboden is, zou in Nederland ook verboden moeten zijn. Zeker heden ten dage heb je al je aandacht nodig op de weg. Zelfs als je voor het stoplicht staat..

