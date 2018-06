Onvriendelijke rouwadvertentie: Wereld is beter af zonder jou

Familieleden van een overleden vrouw in de Verenigde Staten hebben een opmerkelijke rouwadvertentie geplaatst. Daarin staat hoe de vrouw niet gemist zal worden en de wereld beter af is zonder haar.De rouwadvertentie van Kathleen Dehmlow werd gepubliceerd in The Redwood Falls Gazette, de lokale krant van het dorp waar de vrouw woonde. Een oplettende lezer zag hoe onvriendelijk de advertentie was en nam een foto.In 105 woorden vertelt de rouwadvertentie over Dehmlow. Ze werd geboren in de winter van 1938 en trouwde negentien jaar later met Dennis Dehmlow. Dehmlow kreeg twee kinderen in haar huwelijk: Gina en Jay.Dan gaat de rouwadvertentie verder met het jaar 1962. Dehmlow werd zwanger van de broer van haar echtgenoot en verhuisde naar CaliforniŽ. Ze liet haar kinderen Gina en Jay achter. Zij werden vervolgens opgevoed door hun opa en oma.Dehmlow overleed op 31 maart in Springfield. "Ze krijgt nu haar laatste oordeel. Ze zal nu berecht worden. Ze zal niet gemist worden door Gina en Jay en zij begrijpen dat deze wereld beter af is zonder haar," zeggen de laatste zinnen van de rouwadvertentie.