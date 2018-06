Samsung wist je geheugen

Samsung heeft een website gelanceerd waarmee door middel van hypnose uw favoriete TV-series uit uw geheugen worden gewist, zodat u ze steeds opnieuw kunt kijken zonder van te voren de afloop te weten. Het ‘Unspoil Me’ concept is via de Zweedse website van Samsung gelanceerd. Critici zijn bang dat de website en bijbehorende techniek voor heel andere doeleinden kan worden misbruikt, zoals het letterlijk (deels) controleren van de gedachten en wil van de kijkers, kortweg ‘mind control’.



‘Er is echt maar één ding wat uw kijkervaring kan verpesten, namelijk dat u al weet hoe het afloopt. Daarom hebben wij Unspoil Me gemaakt; een middel waarmee u de mogelijkheid krijgt uw favoriete TV serie (of film) te vergeten, zodat u deze met dezelfde spanning als de eerste keer kunt kijken.’



De 23 minuten durende procedure werd ter promotie van Samsung QLED tv’s ontwikkeld door de erkende hypnotiseurs Ulf Sandström en Frederik Praestro, wiens stem op de video is te horen. Hij roept de kijker op zich te focussen op de TV-serie die hij opnieuw wil kijken, en brengt hem vervolgens in hypnose.



Om het te doen werken moet de hele video ‘zonder onderbreking’ worden bekeken, het liefste in een stille omgeving, en met een hoofdtelefoon op. Mogelijk is dat omdat er ook gebruik wordt gemaakt van bepaalde (onhoorbare) geluidsfrequenties. Aan het begin moet de kijker aftellen van 300 naar 0. Ondertussen herhaalt de hypnotiseur dat u naar ‘een diepere plek’ gaat. Na het ‘afdalen’ van een ladder met 10 treden moet de deelnemer een tijdlijn van de serie in kwestie voorstellen, en vervolgens naar een punt vóór de eerste aflevering ‘zweven’.



Op de website wordt de gebruiker gewaarschuwd dat het volgen van de hypnose sessie ‘echte gevolgen’ kan hebben, en het daarom alleen voor dit doel mag worden gebruikt. Als een kijker toch probeert de sessie voortijdig af te breken, verschijnt de volgende boodschap: ‘Het duurt nog maar enkele minuten voordat u de mogelijkheid heeft uw favoriete TV-serie als de eerste keer te ervaren. Haal diep adem, en probeer het nog een keer.’



Tevens wordt verklaard dat de hypnotiserende techniek ‘volkomen veilig’ en ‘natuurlijk’ is. Mensen die lijden aan epilepsie of een mentale stoornis krijgen echter het advies er niet aan te beginnen.



Waarnemers zien overeenkomsten met de technieken waarmee sommige trauma- en PTSS patiënten worden behandeld. Daar valt ook moderne (milde) elektroshock therapie onder, dat wordt ingezet bij het behandelen van een depressie en PTSS. Deze technieken zouden echter ook kunnen worden gebruikt om het geheugen van mensen (deels) te wissen of te verdraaien, of zelfs nieuwe herinneringen te creëren.



Mede om deze redenen wordt hypnose therapie in Nederland weinig toegepast door GGZ experts. De American Psychologal Association heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat hypnose beslist niet mag worden gebruikt om herinneringen aan een trauma terug te halen. Ook blijkt hypnose bij ernstig getraumatiseerde patiënten nogal eens averechtse effecten te sorteren.



Critici van de nieuwe Samsung website waarschuwen dat Smart TV’s nu niet alleen u kunnen bespioneren en uw gegevens kunnen verzamelen en doorsturen, maar nu ook worden ingezet om uw geheugen en gedachten te beïnvloeden en controleren, ‘mind control’, en dat allemaal onder het aantrekkelijke verkoopverhaaltje van het steeds als de eerste keer kunnen kijken van je favoriete series en films.



De Amerikanen en Russen experimenteerden al tientallen jaren geleden met ‘mind control’ technieken, zoals het plaatsen van ‘tachistocopische’ beelden in TV-uitzendingen, waarmee bepaalde hersenactiviteit kon worden opgeroepen. Kijkers zouden daardoor plotseling last kunnen krijgen van bijvoorbeeld angstaanvallen. Met ‘onschuldigere’ methoden zoals sublimale beelden zouden bij kijkers honger- en dorstgevoelens en/of kooplust kunnen worden opgewekt, een techniek waarvan de werking overigens nooit bewezen is.



‘Wie weet wat voor verborgen boodschappen er nog meer in die hypnose sessie zitten?’ vraagt de Vigilant Citizen zich desondanks af. Om cynisch te eindigen met: ‘Ik weet niet of de hypnose gewerkt heeft, maar ik weet wel dat ik NU een splinternieuwe Samsung TV moet kopen!’

Reacties

11-06-2018 08:20:48 venzje

Ik zie nu dat ik ook de spatiefouten er wel even uit had kunnen halen.

11-06-2018 08:45:17 SamuiAxe

Verder vind ik het erg ver gezocht, ik kijk mijn meest favoriete series en films met graagte om de zoveel jaar nog eens, het einde boeit me dan natuurlijk niet meer, maar de serie/film doet dat nog wel en ik heb er dan zeker nog een hoop plezier van.



Vergelijk het met de boekenreeks van de onvolprezen Terry Prachett, "De Schijfwereld", welbekend bij sommige WMR-leden.



Ik heb de hele serie inmiddels minstens drie keer gelezen en elke keer weer vind ik pareltjes die ik bij voorgaande keren gemist heb. Ik heb elke keer weer enorm veel plezier tijdens het herlezen van de serie.



Zo ook met het nogmaals kijken van een serie of film: GoT, The Sopranos. Carl Sagans 'Cosmos', Full Metal Jacket, Dune e.v.a. boeken, series en films blijven mij boeien, ondanks dat ik de afloop ken..



11-06-2018 09:00:47 stora

@venzje , misschien was je wel gehypnotiseerd toen je het artikel inzond

11-06-2018 09:02:05 Emmo

met een hoofdtelefoon op Quote:

er ook gebruik wordt gemaakt van bepaalde (onhoorbare) geluidsfrequenties En die frequenties worden correct weergegeven door een koptelefoon? Dat moet dat wel een prijzig dingetje zijn.



Om cynisch te eindigen met: ‘Ik weet niet of de hypnose gewerkt heeft, maar ik weet wel dat ik NU een splinternieuwe Samsung TV moet kopen!’ Zelfs als zo'n hypnose-sessie zou werken is dit iets om rekening mee te houden.



Verder, de reacties van verschillende mensen op hypnose zijn zeer divers.



11-06-2018 09:18:22 allone

Sowieso kan ik me bij hypnose niet veel voorstellen, ik geloof niet dat dat bij mij zou werken.



@SamuiAxe :

hoe weet ik dan nog dat dit mijn favoriete serie is? Quotehoe weet ik dan nog dat dit mijn favoriete serie is?



Laatste edit 11-06-2018 09:19 tja.. ik kijk juist graag een leuke film meerdere keren omdat ik er dan meer van geniet, en meer details zie.. nergens voor nodig om iets te wissen.Sowieso kan ik me bij hypnose niet veel voorstellen, ik geloof niet dat dat bij mij zou werken.ik geloof ook niet dat je hele geheugen gewist wordt, alleen de afloop van deze specifieke film/serie.. ALS er al ueberhaupt iets gewist wordt

11-06-2018 09:34:54 SamuiAxe

@allone : Je zult 't niet geloven, maar dat was dus een grapje van mij

11-06-2018 10:45:25 Sjaak

Samsung wist je geheugen 'wist' is dan hier wel het juiste woord. 'wist' is dan hier wel het juiste woord.

11-06-2018 12:51:24 Mamsie

Samsung wist je geheugen



Daarvoor heb ik geen Samsung voor nodig hoor, bij mij gaat dat automatisch. Daarvoor heb ik geen Samsung voor nodig hoor, bij mij gaat dat automatisch.

