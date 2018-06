Koe moet dood omdat ze de EU uit wandelde

De zwangere koe Penka liep weg van haar kudde bij het Bulgaarse dorp Kopilovtsi en liep grazend de Servische grens over. Dat gaat Penka met de dood bekopen: vee mag niet zomaar de EU uit. Bulgarije zit in de EU, Servie niet. Dat is dus een overtreding van de vee-regels en daarop staat de doodstraf voor koeien.



De koe werd teruggebracht naar haar kudde door een Servische dierenarts, nadat die geconstateerd had dat Penka kerngezond en hoogzwanger is. Maar de Bulgaarse dierenartsen willen haar slachten. Ze komt van buiten de EU. “Regels zijn regels,” zegt dierenarts Lyubomir Lyubomirov. ‘Het moet van Brussel.

Reacties

10-06-2018 17:05:48 stora

Wat een kul.

Die koe was misschien maar een paar meter in het andere land.

Bv dat de koe in de sloot springt en de andere oever van de sloot is het buitenland.



10-06-2018 17:16:15 botte bijl

stelletje ambtenaren bij elkaar

10-06-2018 17:45:25 Emmo

Voor vee is dat tot daar aan toe, hooguit dat je een koetje te veel mee moet nemen. Maar bij één gelegenheid maakte een drijvershond de fout. De regels waren onverbiddelijk, hoewel de bas van het beest het huilen nader stond dan het lachen. Maar op dat schip hebben ze er toen een beste scheepshond aan gehad. @stora : Vergelijkbare regels heb je bij het transport van vee. Als ze eenmaal een poot aan boord van het transportschip gezet hebben mogen ze niet meer terug.Voor vee is dat tot daar aan toe, hooguit dat je een koetje te veel mee moet nemen. Maar bij één gelegenheid maakte een drijvershond de fout. De regels waren onverbiddelijk, hoewel de bas van het beest het huilen nader stond dan het lachen. Maar op dat schip hebben ze er toen een beste scheepshond aan gehad.

10-06-2018 17:50:50 Lennie

@Emmo : Die hond heeft dan waarschijnlijk ook nog een goed leven gehad aan boord van het schip. Maar die koe is zwanger en moet toch geslacht worden, dat vind ik wel wat ver gaan.

10-06-2018 19:37:45 allone

Eerder passagier.. Was dat Australie of zo? @Emmo : een hond is toch geen vee?Eerder passagier.. Was dat Australie of zo?

