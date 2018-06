Bromfietsers zijn zo dronken dat alcoholtester het begeeft

Je hebt zat en je hebt héél zat. Dat was ook het geval bij twee Nederlandse bromfietsers in Geldrop. Zij waren zo dronken dat de alcoholblazer van de politie stuk geraakte.



De politie van Geldrop trof in zaterdagnacht twee bromfietsers aan die al zwalpend over de baan reden. Hoog tijd voor een controle dachten de agenten. Hun vermoeden werd al snel bevestigd. Het duo kon niet lopen en ook afstappen van de brommer bleek een hele opgave. Gezien hun beschonken toestand werden ze onmiddellijk meegenomen naar het bureau voor een alcoholtest.



De eerste man had vier en half keer keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Tel daar nog de alcoholgeur bij en het toestel gaf niet lang daarna de geest. Als gevolg kon zijn al even dronken kameraad niet meer blazen. Na 45 minuten wachten, herstelde de alcoholtester zich weer en kon hij ook blazen. Behalve vier keer de toegestane hoeveelheid drank, had de man ook een ongeldig rijbewijs op zak en was zijn identiteitskaart verlopen. Beide heren moeten zich binnenkort verantwoorden in de rechtbank.

Reacties

10-06-2018 14:56:02 stora

Stamgast



WMRindex: 10.653

OTindex: 1.246

@botte bijl, zo dronken waren ze dat het 2 x geplaatst moet worden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: