Wethouder met ambtenaar naar VS om steentje op te halen

Een trip van de Haagse wethouder Karsten Klein naar de Verenigde Staten is bij de PVV verkeerd gevallen. De wethouder is samen met een ambtenaar onderweg om een maansteentje van 25 gram op te halen. De PVV noemt het een snoepreisje."Het is een bijzondere vracht", twitterde de Haagse wethouder Karsten Klein vanmorgen voor zijn vertrek. Samen met een ambtenaar is de wethouder naar de Amerikaanse stad Houston vertrokken om een stukje maan van 25 gram op te halen. "Het stukje steen is 3,8 miljard jaar oud en komt in het Haagse museum Museon te liggen. We mogen het in ieder geval voor vijf jaar lenen", licht de woordvoerder van de wethouder toe.De maansteen is in december 1972 tijdens de Apollo 17-missie meegenomen.De PVV vindt het een snoepreisje omdat de wethouder niet meer in volgende college zit. De PVV wil tekst en uitleg over de noodzaak van de reis en wil een uigebreid inzicht in de kosten.Volgens de woordvoerder van de wethouder kan het bijzondere stukje steen niet per post worden verstuurd. "De NASA wil dat de steen persoonlijk door iemand wordt opgehaald." Waarom de wethouder en zijn ambtenaar zijn gestuurd? "De wethouder heeft destijds zelf contact gelegd met de NASA en is al jaren ge´nteresseerd in alles wat met ruimtevaart te maken heeft."De reis kost volgens de woordvoerder 4000 euro. "Dat wordt inderdaad door de belastingbetaler betaald."