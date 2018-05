Amfibievoertuig blijkt gewoon voertuig en zinkt in Vianen

Een oud amfibievoertuig is vorige week gezonken in het Merwedekanaal bij Vianen. De wagen bleek niet meer goed te functioneren en zonk als een baksteen naar de bodem.De eigenaar van het oorspronkelijk Engelse voertuig is een particulier, hij is flink gedupeerd. Omdat het vehikel volledig gevuld was met water, raakte het zwaar beschadigd.De wagen is geborgen door een kraan. Ook een speciaal oliebedrijf rukte uit, omdat er brandstof was gelekt.De Panhoven bij Vianen is door het bijzondere ongeval een tijd lang volledig afgesloten geweest voor verkeer.