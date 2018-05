Dronken KLM-piloot vast in Oslo

In Oslo is een KLM-piloot in hechtenis genomen na een alcoholcontrole door de luchthaven. Hij bleek teveel drank op te hebben om te mogen vliegen.W

Reacties

28-05-2018 14:54:12 Lennie

Senior lid

WMRindex: 164

OTindex: 0

Hij heeft een advocaat in de hand genomen?? Ik dacht dat hij geen alcohol meer mocht hebben....

28-05-2018 14:56:56 mithe

Senior lid

WMRindex: 300

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht





Maar dat de piloot naar huis mag lopen! @Lennie : haha flauwMaar dat de piloot naar huis mag lopen!

28-05-2018 15:05:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.872

OTindex: 64.536

@Lennie :



@mithe :

Maar dat de piloot naar huis mag lopen! QuoteMaar dat de piloot naar huis mag lopen! hij zit vast.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: