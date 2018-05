Foutje: Asser afvalcontainers gaan open met hotelpas

Door een verkeerde instelling gaan alle ondergrondse vuilcontainers in Assen met elke willekeurige deurpas open. Het gevolg: er kan onbeperkt afval gedumpt worden.



Een hotelpas van Best Western: de vuilcontainer bij het Koopmansplein gaat open. Het werkt ook met een druppel voor een flat in Leeuwarden en een toegangspas voor de gemeente. PvdA-raadslid Luc Rengers ontdekte het een paar maanden geleden. ,,Met alle passen waarmee je een deur open krijgt, gaat de container ook open. Ik hoorde het en geloofde het niet, tot ik het zelf probeerde.’’



Ook bij de Ceresstraat, De Markt en de Kruisstraat kunnen de containers met tientallen passen open worden gemaakt. Rengers: ,,Daar zullen de horecabedrijven niet blij mee zijn, die betalen 1,70 euro per zak. Dat loopt voor een gewone horecazaak zo op tot 300 euro per maand.’’



Bij de Ceresstraat is VConsyst, het bedrijf achter de elektronica van de containers, net bezig met het vervangen van de container. Iemand van het bedrijf legt uit hoe het werkt: ,,Normaal gesproken werken we met een ‘whitelist’ daar staan alle nummers van de passen op van mensen die betalen. De passen waarvoor niet betaald wordt, komen op een blacklist. Zo gaat de container alleen open voor passen op de juiste lijst.’’



Dat werkt, tenzij er iets verkeerd staat ingesteld in het menu. Als het menu van de container op keuze 1 staat, dan accepteert de container alle passen. ,,Als er geen beheerder is, staat het menu soms op die optie, zodat mensen hun afval ook kwijt kunnen als er iets mis is in het systeem. Bijvoorbeeld in het weekend. Normaal gesproken moet dat vinkje daarna weer uit zijn. In alle gevallen gaat dit via de gemeente, die zijn ervoor verantwoordelijk.’’



Er zijn meer problemen met de containers in de binnenstad, zegt interieurverzorger Sander van Huffelen. Hij maakt schoon bij een cafι en gooit daarvoor dagelijks het afval weg. ,,Deze containers bij de Markt zijn altijd defect of vol. Ik kom hier vaak ’s ochtends vroeg en dan liggen er twintig zakken naast de container. Daar komt dan weer ongedierte op af. Kraaien, katten, muizen maar er zijn ook verhalen dat hier ratten komen.’’



Een woordvoerder van de gemeente Assen laat weten dat het pasjesprobleem van de ondergrondse containers al enige tijd bekend is. ,,Er is een softwareprobleem dat zich breed voordoet bij de ondergrondse containers in Assen. Om ervoor te zorgen dat mensen hun afval toch kwijt kunnen hebben we het nu tijdelijk op deze manier toegankelijk gemaakt. We zijn druk bezig het op te lossen.’’

Reacties

28-05-2018 10:30:25 stora

Stamgast



WMRindex: 10.552

OTindex: 1.234

In Den Haag kan iedereen zijn vuil kwijt in de ondergrondse containers.

Het grote voordeel is dat je geen zwerfvuil heb door meeuwen die de zakken stuk trekken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: