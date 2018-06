Potloodventer door buurtbewoner betrapt in steegje Eemnes

Een potloodventer is een tijdje geleden door een buurtbewoner betrapt in een steegje langs de Patrijzenhof in Eemnes.



De buurtbewoner sprak de schennispleger aan, waarop de man wegliep. Korte tijd later zag de buurtbewoner de man door de wijk lopen. Samen met een andere inwoner van Eemnes wist hij de man aan te houden. Daarop belde hij de politie.



De potloodventer is een 51-jarige man uit Almere. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Reacties

08-06-2018 13:07:10 stora

Stamgast



WMRindex: 10.623

OTindex: 1.242

Hij had natuurlijk geen ventvergunning voor zijn potloden.

08-06-2018 13:47:55 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 858

OTindex: 7

S Hoe kun je een potloodventer nu betrappen? Hij vent toch al met zijn potlood?

08-06-2018 14:31:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.619

OTindex: 28.770

arme Gooise kinderen die graag willen tekenen. die moeten nu helemaal naar de winkel voor potloden....

08-06-2018 14:32:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.160

OTindex: 3.490





@botte_bijl: Net om de hoek zit daar een prima winkelcentrum.

O, en Eemnes is niet Goois.



@Cyberficial : Analoog aan woorden als bepotelen en bevoelen kun je met een beetje goede wil het woord betrappen ook anders interpreteren. Op die manier zou ik me kunnen voorstellen dat iemand de testikels van deze meneer een keer stevig betrapt.@botte_bijl: Net om de hoek zit daar een prima winkelcentrum.O, en Eemnes is niet Goois.

08-06-2018 14:39:23 stora

Stamgast



WMRindex: 10.623

OTindex: 1.242

@Lennie

Je zal maar een hangplek voor testikels voor je deur hebben Je zal maar een hangplek voor testikels voor je deur hebben

08-06-2018 14:41:37 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.160

OTindex: 3.490

@Lennie : Het was een woordenspel: zoals je ook een tapijt kunt belopen (lopen op het tapijt) of een muur kunt bespatten (spatten tegen de muur) kun je ook iets betrappen (trappen op of tegen iets).

08-06-2018 15:04:48 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 600

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S @stora : Hier is er één vlakbij voor eikels... telt dat ook?

08-06-2018 15:43:08 stora

Stamgast



WMRindex: 10.623

OTindex: 1.242

@Haroldje , die kan je toch in een boom hangen.

