Friesland in top drie Europese bestemmingen Lonely Planet

Het is Friesland gelukt: voor het eerst is een Nederlandse regio opgenomen in de jaarlijkse lijst Lonely Planetís Best in Europe 2018. Ďs Werelds toonaangevende reismediabedrijf maakte het nieuws bekend. Het feit dat Leeuwarden-Friesland dit jaar Europese Culturele Hoofdstad is, was een belangrijke factor voor de hoge notering en ook de gezellige en compacte hoofdstad Leeuwarden, het uitgestrekte landschap en de Friese Waddeneilanden worden geprezen door Lonely Planet.



De lijst is zorgvuldig samengesteld door reisexperts van Lonely Planet, die het hele continent hebben afgezocht naar de spannendste bestemmingen die onterecht over het hoofd worden gezien. De lijst kijkt verder dan Europaís populairste bestemmingen en geeft reizigers de beste insidertips voor minder bezochte regioís in populaire landen, verborgen parels op het continent en alternatieve stedentrips voor cultuurliefhebbers.



De provincie Friesland staat dus op nummer 3: de hoogste notering ooit van een Nederlandse bestemming in deze lijst. Lonely Planet noemt de provincie een echte verborgen parel. Sara van Geloven, hoofdredacteur van Lonely Planet magazine in Nederland, zegt: ,,We zijn ontzettend trots dat Friesland de top 3 van Best in Europe heeft gehaald Ė de hoogste notering ooit van een Nederlandse bestemming in deze lijst. En het is een verdiende plek; niet alleen wordt er dit jaar uitgepakt met fenomenale Culturele Hoofdstad-evenementen, maar de provincie barst ook nog eens van natuur waar je je even helemaal terug kunt trekken. Met de Friese meren, uitgestrekte velden ťn natuurlijk de idyllische Waddeneilanden is Friesland wat mij betreft een van de meest onderschatte reisbestemmingen in Nederland.Ē



De schrijvers van Lonely Planet reizen al 45 jaar de wereld rond om bijzondere reisbestemmingen te ontdekken. Het Italiaanse Emilia-Romagna staat bovenaan in de lijst, de Spaanse provincie is de nummer twee.



Lonely Planetís Best in Europe 2018:



1. Emilia-Romagna, ItaliŽ

2. CantabriŽ, Spanje

3. Friesland, Nederland

4. Kosovo

5. Provence, Frankrijk

6. Dundee, Schotland

7. Kleine Cycladen, Griekenland

8. Vilnius, Litouwen

9. Vipava-vallei, SloveniŽ

10. Tirana, AlbaniŽ

Reacties

06-06-2018 10:19:30 BatFish









Blij dat onze vakantiebestemming er niet tussen zit. Anders zou het onmiddellijk veel drukker worden.

06-06-2018 10:33:07 venzje









Zou ons pittoreske dorpje nu ineens overlopen gaan worden door Aziatische toeristen?

06-06-2018 10:34:29 allone









Maar @venzje : misschien kun je er nog wat aan verdienen?Maar @Emmo zal blij zijn als ze uit Giethoorn vertrekken

06-06-2018 10:34:36 Emmo













: Mwah, al woon ik er dichtbij, ik heb er in het daagse leven geen last van. Alleen als ikzelf de toerist wil gaan uithangen. Maar ook dan zijn er een paar dorpjes in de omgeving die minstens net zo authen- en rustiek zijn.



Laatste edit 06-06-2018 10:36 @venzje : Voor de inwoners is het niet te hopen. Zo af en toe moet je ze met de bezem uit je voortuin jagen. @allone : Mwah, al woon ik er dichtbij, ik heb er in het daagse leven geen last van. Alleen als ikzelf de toerist wil gaan uithangen. Maar ook dan zijn er een paar dorpjes in de omgeving die minstens net zo authen- en rustiek zijn.

06-06-2018 10:36:17 SamuiAxe













@venzje : Hier wordt je soms zowat onder de voet gelopen door Chinese toeristen.. Niet het soort toerist dat je graag wilt ontvangen

06-06-2018 10:40:46 allone









@Emmo : hahaha, ik zie je al bezig, met bezem, en stoffer en blik

