108 Newfoundlanders bij elkaar voor wereldrecordpoging in Appeltern

108 Newfoundlanders waren vorige week zaterdagmiddag bij de Gouden Ham in Appeltern voor een wereldrecordpoging om zoveel mogelijk van de honden bij elkaar te krijgen. De honden werden geteld door de voorzitter van de Nederlanders Newfoundlander Club (NNFC), omdat de notaris had afgezegd.Toch hopen organisatoren Alex Weeda en Ines Thanghe dat de poging geldig wordt verklaard door Guinness World Records. Weeda: ,,De papieren worden later naar de notaris gestuurd, vervolgens naar Guinness. Het kan volgens hem zeker drie maanden duren voor er uitsluitsel is.Het ging om de eerste poging ooit, dus een record is sowieso gevestigd. Zo'n 170 hondeneigenaren hadden zich aangemeld om naar Appeltern te komen, maar een behoorlijk aantal zegde af vanwege de hoge temperaturen.Newfoundlanders, oorspronkelijk Canadees, hebben een dikke vacht en kunnen daarom slecht tegen warm weer. Het water van de Gouden Ham bood wel verkoeling voor de honden, die echte waterdieren zijn. Ze worden onder meer ingezet om mensen uit het water te redden.