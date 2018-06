Kat beleeft doldwaze rit op dak van auto

Een kat uit het Amerikaanse Omaha heeft het avontuur van zijn leven meegemaakt. Het dier reed op een autosnelweg een eindje mee op het dak van de auto van zijn nietsvermoedende baasjes. Gelukkig kwam de kat er zonder verwondingen van af.Er doet een hallucinant filmpje de ronde op het internet. Passagiers van een auto filmen op de I-40 in Omaha, Nebraska, een ander voertuig waar een kat op zit. Het dier probeert zich met al zijn kracht vast te houden, terwijl de auto met meer dan 100 kilometer per uur over het asfalt raast. Ondertussen proberen de getuigen de andere auto te laten weten wat er zich op hun dak afspeelt.Het avontuurlijke huisdier bleek Rebel te heten en behoorden toe aan de mensen in de wagen. Die wisten helemaal niet dat hun kat met hen meereisde, meldt KETV NewsWatch 7. Na het filmpje reed de eigenaars nog een drietal kilometer door voor ze aan de kant gingen staan. Op dat moment ontdekten ze hun harige lieveling op het dak van het voertuig.Het verhaal eindigt gelukkig goed. Rebel houdt geen fysieke verwondingen over aan het avontuur, maar hij zal ongetwijfeld wel heel bang geweest zijn. Maar daar staat tegenover dat hij nu duizenden fans heeft op het internet.