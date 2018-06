Honden achtergelaten in snikhete auto

In Weert zijn vorige week zaterdagmiddag honden achtergelaten in een snikhete auto. Passanten hebben de politie ingeschakeld.



Volgens lokale nieuwssite Weertdegekste stond de auto langs de Tromplaan geparkeerd.



Een voorbijganger hoorde een huilend geluid. Toen hij ging kijken zag hij de beestjes in de auto zitten. Ondanks dat het raampje openstond, kon hij zien dat de beestjes het heel warm hadden. Omdat de baasjes in geen velden of wegen waren te bekennen belde hij de politie.



Voordat de politie ter plaatse kwam, kwamen de baasjes aangelopen. Volgens de lokale nieuwssite waren ze even boodschappen gaan doen. De baasjes hebben vervolgens hun viervoeters uit de auto gehaald om ze een frisse neus te laten halen.



Even later kwam de politie ter plaatse. De agenten hebben een hartig woordje met de hondeneigenaren gesproken en ze op de gevaren gewezen.



Eerder deze week moest de politie er in Weert ook al aan te pas komen. Toen zat een hond opgesloten in een warme camper.

04-06-2018 09:23:14 venzje









Ik zeg: onmiddellijk het ruitje intikken! En dan pas de politie bellen.

04-06-2018 09:54:03 SamuiAxe









@venzje : Quote:

".. Ondanks dat het raampje openstond, kon hij zien dat de beestjes het heel warm hadden.."



Was waarschijnlijk niet eens nodig geweest. Als een raampje openstaat kom je vaak een heel eind met een draadmetalen kleerhanger Was waarschijnlijk niet eens nodig geweest. Als een raampje openstaat kom je vaak een heel eind met een draadmetalen kleerhanger

04-06-2018 10:56:33 DOAfan1







Het blijft vreemd dat mensen zulke dingen blijven doen. Mijn vrouw had het laatst dat een baby achterin de wagen zat, helemaal bezweet en flink aan het huilen.



Ze zag een telefoon nummer in de auto liggen welke ze heeft gebeld. Bleek de moeder te zijn.

Schijnbaar ging papa met de kleine boodschappen doen. Na 15 min kwam de vader kwaad aanlopen en vroeg waar ze zich mee bemoeide...

04-06-2018 11:15:20 venzje











(Bestaan die überhaupt nog?)



Laatste edit 04-06-2018 11:15 @SamuiAxe : Gelukkig heb ik altijd een draadmetalen kleerhanger bij me.(Bestaan die überhaupt nog?)

04-06-2018 11:30:45 SamuiAxe









@venzje : Een knoop, een stukje touw, een stuk kauwgom, een zakmes en een draadmetalen kleerhanger.. Elke goede padvinder heeft dat bij zich

04-06-2018 12:14:08 omabep









@DOAfan1 : Dat heb ik zo'n 40+ jaar geleden meegemaakt toen ik me bemoeide met een baby die de weg op wilde kruipen. Pa zat de krant te lezen met een krat bier naast hem en zij was bezig om van alles uit een caravan te halen. Ik heb de baby vlak voor de weg opgepakt en kreeg de wind van voren. Ach, het was hoogstwaarschijnlijk toch een blok aan hun been.

04-06-2018 12:39:04 venzje









Aangevuld met de altijd bij de hand zijnde kampschop, keukenbijl, klapzaag en geologenhamer lijkt dat nog steeds op padvindersgereedschap. Daarnaast heb ik in mijn tas ook nog een doos met allerlei leuke scharen, tangetjes, paperclips en wat dies meer zij.



De knoop, het touwtje en de kleerhanger zijn inmiddels vervangen door spanbanden, ijzerdraadbinders, schroevendraaier- en doppenset, waterpomptang, accuboormachine, accuslagmoersleutel, momentsleutel, fietsendrager, dakdragers, en meer van dat soort handige dingetjes die standaard door mijn kofferruimte zwerven. @SamuiAxe : Ha! Dat zakmes klopt nog wel.Aangevuld met de altijd bij de hand zijnde kampschop, keukenbijl, klapzaag en geologenhamer lijkt dat nog steeds op padvindersgereedschap. Daarnaast heb ik in mijn tas ook nog een doos met allerlei leuke scharen, tangetjes, paperclips en wat dies meer zij.De knoop, het touwtje en de kleerhanger zijn inmiddels vervangen door spanbanden, ijzerdraadbinders, schroevendraaier- en doppenset, waterpomptang, accuboormachine, accuslagmoersleutel, momentsleutel, fietsendrager, dakdragers, en meer van dat soort handige dingetjes die standaard door mijn kofferruimte zwerven.

04-06-2018 12:48:08 SamuiAxe













Laatste edit 04-06-2018 12:48 @venzje : Dan zal er vast wel iets tussen liggen dat je zou kunnen gebruiken om het portier te openen.. Zo nee? Dan maar de ouwe, trouwe geologenhamer gebruiken

04-06-2018 13:05:03 venzje











En geen gepiel om de kool en de geit te sparen. @SamuiAxe : Als de tijd dringt zou dat dus mijn eerste keus zijn.En geen gepiel om de kool en de geit te sparen.

04-06-2018 13:45:05 Noepetote







naar maar waar!

Natuurlijk doet iedereen weleens iets doms, ik zelfs wel méér dan eens. Maar ik kan me niet voorstellen dat een volwassen persoon niet snapt dat het levensgevaarlijk is voor een hond om achtergelaten te worden in een hete auto! Of er wordt ook weleens beweerd dat er mensen zijn die gewoon vergeten de hond uit de auto te halen... Maar dat kan ik me eerlijk gezegd nóg slechter voorstellen! Laat staan mensen die hun eigen kind vergeten!! Dat is immers hun eigen vlees en bloed... Dan lijken het zélf wel kleine kinderen...



Laatste edit 04-06-2018 13:45 Dit is eerdermaar waar!Natuurlijk doet iedereen weleens iets doms, ik zelfs wel méér dan eens.Maar ik kan me niet voorstellen dat een volwassen persoon niet snapt dat het levensgevaarlijk is voor een hond om achtergelaten te worden in een hete auto! Of er wordt ook weleens beweerd dat er mensen zijn die gewoon vergeten de hond uit de auto te halen... Maar dat kan ik me eerlijk gezegd nóg slechter voorstellen! Laat staan mensen die hun eigen kind vergeten!! Dat is immers hun eigen vlees en bloed...Dan lijken het zélf wel kleine kinderen...

04-06-2018 15:10:32 Emmo









@SamuiAxe :

Als een raampje openstaat kom je vaak een heel eind met een draadmetalen kleerhanger QuoteAls een raampje openstaat kom je vaak een heel eind met een draadmetalen kleerhanger Die heb ik toevallig áltijd bij me al ik een ommetje maak

04-06-2018 15:48:40 Lennie







Eerst die honden uit de auto en dan pas de politie bellen! Ik kan echt piswoest worden als ik zoiets lees. Stelletje minkukels zijn geen dieren waard...

