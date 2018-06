Man drinkt zes keer toegestane hoeveelheid alcohol

In Valkenburg is een dronken bestuurder van de weg geplukt die zes keer de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.



Agenten kregen de man op de Emmaberg in het vizier.



Hij nam de bochten heel ruim en gaf richting aan naar rechts terwijl hij linksaf sloeg. Vanwege zijn opvallende rijstijl hield de politiepatrouille hem staande.



Toen bleek dat de automobilist veel te diep in het glaasje had gekeken, werd hij meegenomen naar het politiebureau. De man is op het bureau onderworpen aan een ademtest. Uit deze test bleek dat hij zes keer de wettelijke toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd.



Hij had een alcoholpromillage van meer dan drie. Bij volwassen (ervaren) drinkers kan een alcoholvergiftiging optreden vanaf een promillage van vier. Ook is de kans op bewusteloosheid dan groot. Bij vijf promille kan je in coma raken.



De politie heeft het rijbewijs van de beschonken bestuurder ingevorderd. Hij mag zich in september voor de rechter verantwoorden.

