Almeerder krijgt werkstraf voor beledigen jongen met downsyndroom

Een 21-jarige man uit Almere is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een schadevergoeding van 500 euro nadat hij een jongen met downsyndroom had beledigd.



Videobeelden daarvan verschenen na het incident op zijn YouTubekanaal en later op Dumpert. Het slachtoffer werd tijdens zijn werk door een klant gewezen op het bestaan van de video.



De officier van justitie eiste 60 uur werkstraf, maar de rechter besloot de man 40 uur werkstraf op te leggen met daarbij een schadevergoeding van 500 euro welke werd geŽist door de ouders van het slachtoffer.



De Almeerder kwam eerder negatief in het nieuws doordat hij duizenden kinderen oplichtte door hen naar een 0909-nummer te laten bellen. De 13.000 euro aan inkomsten die daarmee werden gegenereerd, werden niet uitgekeerd doordat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het betreffende nummer introk.



Ook een video waarin de Almeerder een Chinese vrouw op racistische wijze ten schande zette, zorgde voor veel ophef wat uiteindelijk zorgde voor het ontslag van de Almeerder bij werkgever RTL.

Reacties

01-06-2018 09:19:01 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.258

OTindex: 15.563

Lekkere vent. I.p.v. een werkstraf zou die een paar jaar heropvoeding moeten hebben.

01-06-2018 09:20:53 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.209

OTindex: 675

Goed bezig die eikel

01-06-2018 09:37:08 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.534

OTindex: 2.976





: Inderdaad een hele grote zelfs @BatFish : Dacht ik ook gelijk aan, wat heb je nu aan zulke straffen als hij er toch niets van leert. @SamuiAxe : Inderdaad een hele grote zelfs

01-06-2018 10:16:52 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.002

OTindex: 975

Wat is iedereen toch gevoelig geworden. Tuurlijk het is verkeerd bla die bla die bla. Maar, laat die gozer lekker.



Schoffelen voor het maken van een klank met je mond gaat toch best ver. Vroeg of laat komt zo iemand vanzelf de verkeerde tegen en dan is het afgelopen. Niks politie, Niks verspilling van belasting geld, Niks media aandacht.



01-06-2018 10:22:14 blackhippy

Lid

WMRindex: 26

OTindex: 0

Wat een loeder,, je zou verwachten dat iemand na 1 zo'n fout zichzelf wel wat zou bijsturen, maar het lijkt erop dat hij alleen maar verder van het padje gaat. Na drie van zulke incidenten zou de straf wel wat hoger mogen worden.

01-06-2018 10:30:34 mithe

Senior lid

WMRindex: 301

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht

Dit is volgens mij snapking (ofzo iets).



Hij heeft (ook in het artikel vernoemd) kinderen opgelicht om zijn betaalde nummer te bellen, en hij heeft meer van dat soort "illegale" dingen gedaan.



01-06-2018 10:51:01 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.209

OTindex: 675





Een collega van hem, (een beer van een vent!), keek mijn broer eens met samengeknepen oogies aan en zei, "Zeg, Rini, wist jij dat een broer van mij in de Josti Band speelt?"..



Mijn broer antwoordde kleintjes, "Oh.." en dankte de Heer dat het een redelijk onschuldige grap was geweest..



Zo zie je maar, altijd oppassen, je weet nooit wie meeluistert



.



Laatste edit 01-06-2018 10:55 @Hisoka : Mijn broer zat eens samen met wat collega's een beetje te buurten toen het gesprek op de Josti Band kwam. Mijn broer, (die veel lolliger is als ik), maakte een grap over die band.Een collega van hem, (een beer van een vent!), keek mijn broer eens met samengeknepen oogies aan en zei, "Zeg, Rini, wist jij dat een broer van mij in de Josti Band speelt?"..Mijn broer antwoordde kleintjes, "Oh.." en dankte de Heer dat het een redelijk onschuldige grap was geweest..Zo zie je maar, altijd oppassen, je weet nooit wie meeluistert

01-06-2018 11:19:36 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.002

OTindex: 975

@SamuiAxe :



Wat een mooie anekdote, ik heb ervan genoten. Heeft je broer zijn lesje geleerd? Wat een mooie anekdote, ik heb ervan genoten. Heeft je broer zijn lesje geleerd?

01-06-2018 11:34:57 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.209

OTindex: 675





Maar, in zijn verdediging moet ik zeggen dat zowat iedereen met hem wegloopt! hij is echt een bijzonder aardige man. Daardoor heeft hij bij de meesten wel wat krediet



Hij is absoluut wars van geweld, als ik me 't goed herinner is zijn eerste en laatste kloppartij tijdens een Carnaval geweest.. Och, toch zeker 35 jaar geleden.. Hij houdt van een borreltje en gezelligheid, een echt sociaal dier



En inderdaad, ik hou heel veel van mijn broer @Hisoka : Nee hoor, het is mijn oudere broer, is 62 jaar inmiddels. Das een oude vos, die leer je geen nieuwe trucjes meer.Maar, in zijn verdediging moet ik zeggen dat zowat iedereen met hem wegloopt! hij is echt een bijzonder aardige man. Daardoor heeft hij bij de meesten wel wat kredietHij is absoluut wars van geweld, als ik me 't goed herinner is zijn eerste en laatste kloppartij tijdens een Carnaval geweest.. Och, toch zeker 35 jaar geleden.. Hij houdt van een borreltje en gezelligheid, een echt sociaal dierEn inderdaad, ik hou heel veel van mijn broer

