Ouwe Hoeren in rouw na dood hond Beertje

Het hondje van Martine en Louise Fokkens, beter bekend als de 'Ouwe Hoeren', is vrijdagnacht overleden.Dat schrijft een van de twee bijna tachtig-jarige zussen op Facebook. 'Tot ons groot verdriet is gisternacht ons Grote Liefde Beertje van ons heen gegaan, rust zacht lieve beer tot in het hiernamaals'.De twee hebben maar liefst vijftig jaar gewerkt op de Wallen. Ze kregen landelijke bekendheid na de documentaire OuweHoeren. Ook is er een boek gemaakt over hun avonturen.Beertje kwam ook veelvuldig in de documentaire voor. Daarnaast beet het hondje Paul de Leeuw op nationale televisie, toen Martine en Louise in een uitzending van de presentator te gast waren.