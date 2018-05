Drankrijder haalt vriend op bij politie Zwolle: zelf ook bekeuring

Een 30-jarige Amsterdammer is zaterdagochtend vroeg op de bon geslingerd omdat hij met te veel drank op achter het stuur zat in Zwolle. Hij viel door de mand toen-ie een 39-jarige vriend kwam ophalen bij het politiebureau, die in de nacht eveneens was betrapt op rijden onder invloed van alcohol.



De politie Zwolle schrijft erover op Facebook onder de titel 'Samen uit, samen thuis'. De 30-jarige Amsterdammer kwam met de auto naar het bureau om zijn kameraad op te halen die was aangehouden. Die vriend had niet alleen te veel gedronken, maar ook geen rijbewijs bij zich. 'Na onderzoek kwam de 39-jarige man weer op vrije voeten', schrijft de politie. Maar de 30-jarige was 'even vergeten' dat-ie zelf ook had gedronken. 'Hij kon na een korte rit in zijn eigen auto ook een bezoekje brengen in het politiebureau', aldus de politie Zwolle. Een bekeuring volgde.

Reacties

31-05-2018 09:20:26 Hisoka

Erelid



WMRindex: 999

OTindex: 975

Wat zijn de alchohol regels hier toch ook streng hè

31-05-2018 09:57:04 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.124

OTindex: 3.468

@Hisoka : En je blijft altijd van die types houden waar ze niet aan besteed zijn.

31-05-2018 10:09:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.910

OTindex: 64.609

toch sympathiek zo'n vriendschap, hij zal gedacht hebben: 'gedeelde smart is dubbele smart'. Of zoiets

31-05-2018 11:43:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.256

OTindex: 15.557

@allone : In elk geval dubbele inkosten voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Asl je zo stom bent verdien je niet beter.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: