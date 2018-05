30-05-2018 09:21:28

Quote:

Dat geld heeft zijn tante hem ­geschonken. Maar omdat dat niet op papier staat, kunnen we dat niet bewijzen. En zijn tante kan ook niet meer getuigen: ze is te dement nu.”

Het artikel van "nieuws" is wat genuanceerder dan de titel:Dat geld zou overigens gebruikt worden om de verpleeginrichting te betalen, net zolang totdat het op was. Vrij vlot dus.Het lijkt mij dus niet onaannemelijk dat de quote correct is: "Neem dat geld maar, m'n jongen, anders pikken ze het toch maar in".