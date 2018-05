Heldhaftige leraar tackelt schoolschutter en voorkomt bloedbad

Een leraar heeft vrijdagmorgen bij een schietpartij op een school in het Amerikaanse Noblesville waarschijnlijk een bloedbad kunnen voorkomen. Toen de schutter zijn klas binnenkwam en begon te schieten aarzelde hij geen moment en stormde op de jongen af. Toch raakte hij zelf en een leerling gewond.



Vrijdagmorgen kwam een leerling terug het lokaal binnenlopen, nadat hij zogenaamd even naar het toilet was geweest, terwijl de klas bezig was aan een proefwerk. De jongen trok een pistool en begon te schieten, vertelt een klasgenoot. "Onze leraar natuur- en scheikunde stormde meteen op hem af, sloeg het wapen uit zijn hand en werkte hem tegen de grond. Als hij dat niet had gedaan, waren er zeker weten meer gewonden gevallen."



De leraar zelf zou daarbij volgens lokale media drie keer geraakt zijn. Hij is geopereerd en het zou goed met hem gaan. Minder goed zou het gaan met de leerling die geraakt werd. Een 13-jarig meisje raakte levensgevaarlijk gewond.



De schutter was waarschijnlijk niet ouder dan 14 jaar, omdat het een 'middle school' betrof, een tussenvorm waar kinderen tussen 10 en 14 jaar oud onderwijs krijgen. Hij is gearresteerd.



De politie heeft nog niet veel bekendgemaakt over de identiteit van de dader of de ernst van de verwondingen van de twee slachtoffers. Officieel is alleen bevestigd dat een leraar en een leerling gewond zijn geraakt.



De schietpartij komt exact een week na het drama in Sante Fe, waar op een middelbare school tien doden vielen bij een schietpartij. Bij de leerlingen zat de schrik er goed in. Ze werden opgevangen in de gymzaal van de nabijgelegen middelbare school, waar ze door hun ouders werden opgehaald.

29-05-2018 09:45:25 allone











Goed van die leraar, dat hij er meteen op af ging Hoop dat het andere slachtoffer het redt. En dat alle andere niet hun vertrouwen in de medemens verliezen

Tja. Da's ook een oplossing als je niet goed geleerd hebt voor je natuur-/scheikundeproefwerk. Alleen schiet hij er niet echt veel mee opGoed van die leraar, dat hij er meteen op af gingHoop dat het andere slachtoffer het redt. En dat alle andere niet hun vertrouwen in de medemens verliezen

29-05-2018 10:03:45 stora









Het is toch van de zotte dat een joch van nauwelijks 14 een pistool bij zich heeft.

Er is iets goed mis daar in dat land.

29-05-2018 10:10:40 stora











Ik schrok gewoon van die leeftijd.

Dit is een school voor 10 t/m 14 jarigen, dus hij kan ook nog jonger zijn dan 14.

@allone , maar de meeste schutters zijn ouder volgens mij. Zo rond de 18.Ik schrok gewoon van die leeftijd.Dit is een school voor 10 t/m 14 jarigen, dus hij kan ook nog jonger zijn dan 14.

29-05-2018 10:27:51 allone









Triest toch. @stora : ah. Ja idd, hij kan 10 zijn. Wat voor jeugd hebben die kinderen, dat ze zo van het padje af zijnTriest toch.

