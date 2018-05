Mysterieus beest stelt experts voor raadsel

Een weerwolf, een jonge grizzlybeer of wellicht een familielid van de mythologische Bigfoot? Experts en natuurliefhebbers staan voor een raadsel sinds een boer in de Amerikaanse staat Montana vorige week een 'wolfachtig' dier heeft doodgeschoten.Het dier kwam in de buurt van zijn vee, waarop de boer de trekker overhaalde. Hij rapporteerde het beest als wolf, maar experts konden na een eerste inspectie niet met zekerheid vaststellen dat het daadwerkelijk een wolf is. Daarvoor zijn de tanden te kort, poten te smal en de oren en klauwen te lang, stellen ze.Volgens het ministerie voor natuur in Montana staat in ieder geval wel vast dat het een jong dier gaat van het vrouwelijke geslacht en lid is van de hondachtigen, waaronder ook vossen, wolven en jakhalzen vallen. DNA-onderzoek moet meer uitsluitsel geven, meldt een woordvoerder aan de Great Falls Tribune.Op internet circuleren inmiddels wilde theorieŰn over het mysterieuze schepsel. Van een mogelijke kruising tussen een coyote en een wolf tot de prehistorische reuzenwolf.