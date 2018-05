Donald Duck nu ook voor blinde kinderen

Voor het eerst is er ook een Donald Duck voor blinde en slechtziende kinderen. De tekst is in braille en de tekeningen hebben reliŽf. Dat betekent dat je bijvoorbeeld zijn kleding en snavel ook kan voelen.Kinderen van een school voor blinden en slechtzienden kregen het eerste exemplaar.Volgens de makers van de Donald Duck is het veel werk om zo'n speciale editie te maken. Daarom kunnen ze het weekblad niet iedere week zo maken. Er komt binnenkort nog wel een andere speciale editie. Die is voor kinderen met dyslexie.